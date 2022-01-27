Карпин сравнил с катастрофой внедрение Fan ID в России

Москва, 27 января. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поделился мнением о введении паспортов болельщика (Fan ID) в РПЛ.

Валерий Карпин в эфире радио «Первое Спортивное» выступил против введения Fan ID в РПЛ. Наставник российской сборной убежден, что появление нового документа, наличие которого станет обязательным со следующего сезона, отразится на посещаемости матчей.

«Прежде всего, мне кажется, это неудобство. Если я завтра захочу как болельщик пойти на футбол, или мой тесть захочет, то он не сможет без Fan ID. По мне, это катастрофа. Где это оформлять — я не владею информацией. У нас люди не знают, где купить билет — а им говорят про Fan ID», — заявил Карпин.

Ранее в Кремле отреагировали на решение фанатов российских клубов бойкотировать матчи РПЛ из-за введения Fan ID. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал болельщиков к диалогу.