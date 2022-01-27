Съемки приквела «Безумного Макса» о Фуриосе стартуют в марте 2022 года

Лос-Анджелес, 27 января. Режиссер Джордж Миллер запустит весной работу над фильмом «Фуриоса» с Аней Тейлор-Джой в главной роли. Съемки будут проходить на юго-востоке Австралии — в штате Новый Южный Уэльс.

Главной героиней приквела фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» станет однорукая женщина-воительница Фуриоса. В боевике 2015 года ее сыграла Шарлиз Терон. Съемки с участием Ани Тейлор-Джой начнутся в марте, компанию ей составят Крис Хемсворт и Том Берк. Саундтрек к новому фильму напишет Junkie XL, сообщает Production Weekly.

После успеха «Безумного Макса» с Томом Харди в главной роли студия Warner Bros. задумалась над следующим фильмом. Сюжет новой картины держат в секрете. Однако есть предположения, что речь пойдет о похищении юной Фуриосы из матриархального общества. Премьера ленты намечена на лето 2023 года.

Ранее сообщалось, что студии New Line CInema и Warner Bros. займутся сиквелом файтинга «Мортал Комбат». Сценарий к фильму напишет Джереми Слэйтер.