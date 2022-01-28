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Полковник Коротченко назвал способ заставить власти США согласиться на условия России

Политика
Полковник Коротченко назвал способ заставить власти США согласиться на условия России
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Россия выступает за дипломатическую развязку накопившихся проблем с США, Москва всегда держит порох сухим. Таким мнением поделился журналист и военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко.

США фактически отвергли все предложения РФ по безопасности в Европе, смещая контекст переговоров ко второстепенным моментам, сказал эксперт. Кроме того, полковник Коротченко назвал способ заставить власти Штатов согласиться на условия России. По его словам, американцы понимают только силу.

«Надо понимать, что американцы не будут без соответствующего силового и военно-политического давления идти навстречу России. Полагаю, что нам необходимо в определенной степени, может быть, даже рассмотреть вопрос о корректировке российской военной доктрины. Во-первых, записать там четко, что вступление Украины в НАТО — главная критическая угроза сегодня для национальной безопасности России, поэтому РФ оставляет за собой право любыми средствами это предотвратить. Во-вторых, введение против Российской Федерации масштабных экономических санкций мы рассматриваем в рамках современной теории гибридной войны в качестве агрессии — атаки против России, на которые она может при необходимости и соответствующем политическом решении отвечать военной силой», — сказал Коротченко в эфире ток-шоу «60 минут».

Полковник Коротченко назвал способ заставить власти США согласится на условия России
ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

Игорь Коротченко рассказал и о том, что Россия выступает за мирное и дипломатическое урегулирование ситуации, но держит порох сухим.

«Мы в любом случае за диалог, за дипломатические развязки существующих проблем. Но порох нужно держать сухим и помнить: для того, чтобы кот Васька слушал, необходимы розги, которые он может почувствовать на своей шкуре», — резюмировал Игорь Коротченко.

Один звонок российского президента Владимира Путина на Кубу навел ужас на американцев. К такому выводу ранее пришли российские пользователи социальных сетей.

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Все новости / Политика / Полковник Коротченко назвал способ заставить власти США согласиться на условия России
россия сша коротченко
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