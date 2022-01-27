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Трамп осудил Байдена за «отсутствие лидерства» в политике США

Политика
Трамп осудил Байдена за «отсутствие лидерства» в политике США
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 27 января. Администрация бывшего президента США Дональда Трампа обошла бы все трудности по внешней политике, которые пытается разрешить действующий американский лидер Джо Байден. Об этом заявил сам Трамп.

По словам экс-президента США, при руководстве Байдена страна стремительно направляется «в тартарары», а американцы замечают «отсутствие лидерства». Трамп уверен, что ситуация между США и Россией не возникла бы, если бы он находился у власти.

Бывший лидер Соединенных Штатов считает, что в скором времени та же участь настигнет Китай и КНДР. Обсуждая военные маневры ВВС Народно-освободительной армии Китая в Тайване, Трамп заявил, что Байдену не удастся решить проблему.

«Это происходит потому, что они не уважают США, не уважают его [Байдена] и нашу страну», — сказал республиканец в интервью американскому радиоведущему Сэму Мэлоуну.

Ранее бывший американский лидер уже высказывался по поводу руководства Байдена страной. Трамп был возмущен поведением действующего президента США на пресс-конференции. Он отвечал на вопросы журналистов с помощью шпаргалки.

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сша трамп байден
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