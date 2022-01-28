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«Много горя натворят»: экс-депутат Рады Журавко озвучил неутешительный прогноз для Украины
Политика
«Много горя натворят»: экс-депутат Рады Журавко озвучил неутешительный прогноз для Украины
Федеральное агентство новостей  / 

Известный украинский политик и бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, как и многие жители юго-восточной части Украины, не согласен с политикой властей страны. Экс-парламентарий раскрыл неутешительный прогноз в случае, если Киев даст добро на силовое военное вторжение на территорию Донбасса.

«Я общаюсь с украинцами, и информации, что там каждый второй — патриот и готов защищать страну, не верю. По настроению людей — они не готовы идти против своего брата. Готовы лишь отдельные националистические батальоны. Конечно, если взять тех, кто готов воевать, то они много горя натворят. Но большая часть населения понимает, чем это может закончиться», — прокомментировал Журавко отношение украинцев к разморозке конфликта в Донбассе в разговоре с «Политика.Медиа».

«Много горя натворят»: экс-депутат Рады Журавко озвучил неутешительный прогноз для Украины
Федеральное агентство новостей /

По мнению экс-депутата, украинцы не настроены воевать с братьями. Куда важнее для них — решить экономически нестабильную ситуацию в стране и другие бытовые вопросы. Вооруженное столкновение лишь усугубит и спровоцирует ранее назревающий конфликт сторон.

«Одесса, Николаев, Херсон, Харьков — я со многими людьми разговаривал, они пророссийскую позицию поддерживают. Тот бардак, который сейчас происходит в стране, он уже достал людей. Украина сейчас сама себя загоняет в угол», — считает Алексей Журавко.

В то же время парламентарий не может отрицать, что междоусобный конфликт рано или поздно вспыхнет с новой силой. Причиной будет тяжелое финансовое положение жителей Украины, которое продолжается уже несколько лет. Бывший депутат Верховной рады считает, что экономика и хозяйство страны в настоящий момент находятся в упадке. Вместо того чтобы поднять Украину с колен, власти не препятствуют маргинализации населения ― поощряют национализм и «беспредел».

Украина нужна НАТО и США только как фактор нестабильности на юго-западных границах России. Такое мнение ФАН ранее высказал лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин (позывной «Варяг»).

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Все новости / Политика / «Много горя натворят»: экс-депутат Рады Журавко озвучил неутешительный прогноз для Украины
россия украина верховная рада журавко
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