Армия Иордании ликвидировала 27 наркоторговцев на границе с Сирией

Амман, 27 января. Иорданские военнослужащие уничтожили 27 контрабандистов, которые попытались воспользоваться непогодой и проникнуть на территорию королевства из Сирии с крупным грузом амфетамина. Злоумышленники рассчитывали, что накрывшие регион сильные снегопады послужат им маскировкой от пограничников.

После перестрелки некоторые из преступников вновь бежали на ту сторону границы, забрав с собой часть запрещенных препаратов. Ранее иорданские таможенники обнаруживали подобные «товары» спрятанными в грузовиках, въезжающих в страну.

Jordan's army kills 27 drug smugglers on Syria border



https://t.co/fPW1UazUIo pic.twitter.com/7vSI1VLBPT — Middle East Eye (@MiddleEastEye) January 27, 2022

Десятью днями ранее произошло аналогичное событие. Пытавшиеся проникнуть в страну наркоторговцы вступили в бой с находившимися на дежурстве военнослужащими, однако тогда потери понесли иорданцы: погиб один офицер и три солдата. После этого власти королевства пообещали наказать контрабандистов ответ за смерть своих граждан.

Сирия со своей стороны также предпринимает все возможные усилия для блокирования поставок запрещенных веществ. В частности, на прошлой неделе службы безопасности республики перехватили в провинции Деръа крупный груз амфетамина, количество доз которого оценили в «сотни тысяч». Как сообщается, в ходе операции удалось избежать кровопролития, а задержанных преступников передали правоохранительным органам для дальнейших судебных разбирательств.

Региональная проблема

Как считают в Аммане, за потоком наркотиков стоят радикальные группировки, контролирующие часть сирийской территории. Также союзники монархий Персидского залива нередко обвиняют в распространении запрещенных веществ ливанскую «Хезболлу». На нее возлагают ответственность за широкомасштабное производство каптагона — амфетамина, популярность которого на Ближнем Востоке стремительно растет. Именно эти препараты чаще всего и оказываются в перехваченных караванах контрабандистов.

Syria: Security forces thwarted the smuggling of a large quantity of the narcotic Captagon towards the Syrian-Jordanian border in transit to Saudi Arabia. pic.twitter.com/P7lkqOQV85 — Lebanese News and Updates (@LebUpdate) January 20, 2022

Причиной такого развития наркоторговли стал в основном ливанский кризис, оставивший людей без средств к существованию. Однако в итоге это лишь усугубило ситуацию в республике: из-за нарастающего потока запрещенных веществ из Ливана Саудовская Аравия заблокировала импорт продуктов из этой страны, так как с грузом овощей и фруктов зачастую провозили и каптагон. В декабре прошлого года в Бейруте прошел ряд операций, в ходе которых силовые структуры задержали множество людей и изъяли миллионы этих таблеток, но на данный момент никакого улучшения ситуации в этом плане не отмечается.