Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 22:24
22:18
Общество
Врач Руженцова усомнилась в защищенности человека от других штаммов после «Омикрона»
22:18
Происшествия
Полиция выясняет обстоятельства смерти мужчины в районе станции «Удельная»
22:17
Политика
Переговоры Киргизии и Таджикистана сорвались из-за продолжения перестрелок на границе
22:15
Общество
Иммунолог Крючков: пандемия COVID-19 может растянуться еще на два–три года
22:12
Политика
Песков: Путин не поддерживал идею майнинга в регионах с избытком электроэнергии
21:57
Политика
Елена Панина: США пришлось официально признать глобальный статус России
21:49
Политика
Президент Бразилии Болсонару с официальным визитом посетит Россию в феврале 2022 года
21:21
Политика
Донбасс сегодня: штаб ООС готовит эвакуацию населения, ВСУ запасаются койками для раненых
21:17
Весь мир
Миротворцев ООН заподозрили в перевозке вооружения для боевиков ЦАР
21:11
Весь мир
Дефицит, рост цен и недострои: что происходит с жильем в США?
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Армия Иордании ликвидировала 27 наркоторговцев на границе с Сирией

Весь мир
Армия Иордании ликвидировала 27 наркоторговцев на границе с Сирией
Global Look Press  /  David Tanecek/CTK

Амман, 27 января. Иорданские военнослужащие уничтожили 27 контрабандистов, которые попытались воспользоваться непогодой и проникнуть на территорию королевства из Сирии с крупным грузом амфетамина. Злоумышленники рассчитывали, что накрывшие регион сильные снегопады послужат им маскировкой от пограничников. 

После перестрелки некоторые из преступников вновь бежали на ту сторону границы, забрав с собой часть запрещенных препаратов. Ранее иорданские таможенники обнаруживали подобные «товары» спрятанными в грузовиках, въезжающих в страну.

Десятью днями ранее произошло аналогичное событие. Пытавшиеся проникнуть в страну наркоторговцы вступили в бой с находившимися на дежурстве военнослужащими, однако тогда потери понесли иорданцы: погиб один офицер и три солдата. После этого власти королевства пообещали наказать контрабандистов ответ за смерть своих граждан.

Сирия со своей стороны также предпринимает все возможные усилия для блокирования поставок запрещенных веществ. В частности, на прошлой неделе службы безопасности республики перехватили в провинции Деръа крупный груз амфетамина, количество доз которого оценили в «сотни тысяч». Как сообщается, в ходе операции удалось избежать кровопролития, а задержанных преступников передали правоохранительным органам для дальнейших судебных разбирательств.

Региональная проблема

Как считают в Аммане, за потоком наркотиков стоят радикальные группировки, контролирующие часть сирийской территории. Также союзники монархий Персидского залива нередко обвиняют в распространении запрещенных веществ ливанскую «Хезболлу». На нее возлагают ответственность за широкомасштабное производство каптагона — амфетамина, популярность которого на Ближнем Востоке стремительно растет. Именно эти препараты чаще всего и оказываются в перехваченных караванах контрабандистов.

Причиной такого развития наркоторговли стал в основном ливанский кризис, оставивший людей без средств к существованию. Однако в итоге это лишь усугубило ситуацию в республике: из-за нарастающего потока запрещенных веществ из Ливана Саудовская Аравия заблокировала импорт продуктов из этой страны, так как с грузом овощей и фруктов зачастую провозили и каптагон. В декабре прошлого года в Бейруте прошел ряд операций, в ходе которых силовые структуры задержали множество людей и изъяли миллионы этих таблеток, но на данный момент никакого улучшения ситуации в этом плане не отмечается.

Как Саудовская Аравия борется с контрабандой наркотиков в королевство
Федеральное агентство новостей /

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Армия Иордании ликвидировала 27 наркоторговцев на границе с Сирией
сирия иордания наркотики контрабанда
Комментировать