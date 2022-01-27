Летчик Попов сравнил истребитель Су-35С с современными американскими аналогами

Москва, 27 января. Отправившиеся в Белоруссию российские истребители Су-35С представляют собой улучшенные самолеты поколения 4++ и ничем не уступают современным зарубежным аналогам. Об этом заявил бывший военный летчик Владимир Попов.

Российские истребители Су-35С отправились в Белоруссию для участия в учениях «Союзная решимость — 2022». Эксперты уже назвали эти самолеты «НЛО», но в беседе с iReactor заслуженный военный летчик РФ и кандидат технических наук Владимир Попов отметил, что те поторопились с выводами.



НЛО уместно называть неопознанные, но кем-либо замеченные летательные аппараты, а Су-35С не обладает достаточной малозаметностью, утверждает Попов. При этом, по словам эксперта, самолет можно уверенно поставить в один ряд с американскими истребителями F-22 Raptor и F-35.

«Наша позиция относительно самолетов поколения 4+ и 4++ такова, что по технологическим данным его производства, его тактико-техническим характеристикам эти поколения самолетов сопоставимы по боевой мощи и по основным качествам с самолетами пятого поколения, такими как F-22 Raptor и F-35», — заметил Попов.

Ранее о прибытии Су-35С на белорусский аэродром сообщило минобороны республики. Самолеты были подняты с базы в Хабаровске и совершили перелет почти через всю Россию, о чем сообщает RT.

До этого в республику на станцию прибыл «Брест-Южный» эшелон с российскими десантниками, которые тоже примут участие в совместных маневрах «Союзная решимость — 2022».