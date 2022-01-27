Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 20:53
20:51
Спорт
Сборная Ирана стала участником чемпионата мира по футболу в Катаре
20:51
Весь мир
Жители Мали получили продовольственные наборы в рамках президентской соцпрограммы
20:50
Весь мир
Армия Иордании ликвидировала 27 наркоторговцев на границе с Сирией
20:49
Политика
Аналитики Sina рассказали об уничтожившем 18 планов Байдена грамотном шаге Путина
20:48
Армия
Минобороны РФ показало бомбовые удары Су-24М и Су-30СМ на учениях под Калининградом
20:48
Весь мир
Малийцы поддержали жителей Буркина-Фасо в противостоянии давлению со стороны Франции
20:45
Общество
Историк Антипов: «По финнам плачет Нюрнбергский процесс за военные преступления»
20:44
Общество
Онколог Азимова перечислила причины развития рака груди
20:44
Весь мир
Власти ЦАР получили подтверждения сотрудничества Франции с боевиками CPC
20:44
Общество
Диетолог Эми Адамс напомнила о пользе растительной пищи для здоровья кишечника
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Летчик Попов сравнил истребитель Су-35С с современными американскими аналогами

Армия
Летчик Попов сравнил истребитель Су-35С с современными американскими аналогами
Pr Scr youtube.com  /  Россия 1

Москва, 27 января. Отправившиеся в Белоруссию российские истребители Су-35С представляют собой улучшенные самолеты поколения 4++ и ничем не уступают современным зарубежным аналогам. Об этом заявил бывший военный летчик Владимир Попов.

Российские истребители Су-35С отправились в Белоруссию для участия в учениях «Союзная решимость — 2022». Эксперты уже назвали эти самолеты «НЛО», но в беседе с iReactor заслуженный военный летчик РФ и кандидат технических наук Владимир Попов отметил, что те поторопились с выводами.

НЛО уместно называть неопознанные, но кем-либо замеченные летательные аппараты, а Су-35С не обладает достаточной малозаметностью, утверждает Попов. При этом, по словам эксперта, самолет можно уверенно поставить в один ряд с американскими истребителями F-22 Raptor и F-35.

«Наша позиция относительно самолетов поколения 4+ и 4++ такова, что по технологическим данным его производства, его тактико-техническим характеристикам эти поколения самолетов сопоставимы по боевой мощи и по основным качествам с самолетами пятого поколения, такими как F-22 Raptor и F-35», — заметил Попов.

Ранее о прибытии Су-35С на белорусский аэродром сообщило минобороны республики. Самолеты были подняты с базы в Хабаровске и совершили перелет почти через всю Россию, о чем сообщает RT.

До этого в республику на станцию прибыл «Брест-Южный» эшелон с российскими десантниками, которые тоже примут участие в совместных маневрах «Союзная решимость — 2022».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Летчик Попов сравнил истребитель Су-35С с современными американскими аналогами
истребитель су-35с попов
Комментировать