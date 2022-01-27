Политолог Долгов: Эрдоган хочет организовать встречу Путина и Зеленского в своих интересах

Бескорыстность президента Турции, Реджепа Тайипа Эрдогана, пригласившего к себе президентов Украины и России для обсуждения установления мира на юго-востоке Украины, вызывает сомнения. Турецкий лидер, вероятно, думает о выгоде своей страны. Такое мнение в беседе с ФАН высказал политолог и востоковед Борис Долгов.

Накануне Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара может «проложить путь к миру», организовав встречу лидеров России и Украины в Турции. Владимир Путин принял приглашение, его ждут в Анкаре по завершению Зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщили на турецком телевидении.

Старший научный сотрудник Центра арабских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов напомнил, что подобные заявления от президента Турции звучат не впервые. Доктор исторических наук отметил, что степень искренности Реджепа Эрдогана в озвученном желании снять напряженность в отношениях между Киевом и Москвой — вопрос крайне сложный.

«Турция и ее руководство всегда продвигает исключительно свои интересы, и приглашение Реджепа Эрдогана вряд ли бескорыстно. Напомню, для использования против защитников Донбасса Анкара поставила Киеву военные беспилотники и несколько фрегатов для ВМФ Украины. По имеющимся данным, в войсках ВСУ работают турецкие военные специалисты. Кроме того, Турция до сих пор декларативно не признает историческое воссоединение Крыма с Россией. Турецкая сторона неоднократно делала антироссийские заявления, и утверждала, что наш полуостров должен принадлежать крымским татарам, вне состава РФ», — высказал свое мнение эксперт.

Научный сотрудник обратил внимание, что заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков официально сообщил, что Россия приветствует все усилия, направленные на снижение напряженности, и в очередной раз призывает кабинет президента Украины Владимира Зеленского реализовать Минские соглашения. Долгов допустил, что президент Турции Реджеп Эрдоган попытается на встрече озвучить свои интересы на Кавказе и регионах Средней Азии. По мнению ученого, встреча в Анкаре, если она состоится, вряд ли будет способствовать договоренности по конфликту на Украине: продвижение НАТО на Восток определяется Вашингтоном.