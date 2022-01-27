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Непрерывная работа чуть не довела Нюшу до депрессии

Шоу-бизнес
Непрерывная работа чуть не довела Нюшу до депрессии
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 27 января. Исполнительница хита «Выше» Нюша поделилась с поклонниками трудностями, которые ей приходилось переживать из-за карьеры. Усердная работа довела артистку до нервного срыва и чуть не стала причиной депрессии.

Знаменитость призналась, что в юности ей приходилось работать на износ, поскольку этого требовал ее отец-продюсер. Непрерывный труд привел к недосыпу и к эмоциональным проблемам. По словам Нюши, в тот период она оказалась заложницей своей популярности.

«Жизнь прекратилась в «день сурка» — бегство по замкнутому кругу. Дикая усталость… Не могу элементарно отоспаться… Я поняла, что нахожусь в состоянии, близком к депрессии», — поделилась исполнительница в Instagram Stories.

Певица просила помощи у отца, но мужчина не прислушался к ее проблемам, поскольку он — музыкант старой закалки. Отец Нюши говорил, что нужно трудиться изо всех сил, пока есть работа, иначе вся команда лишится дохода. Артистка не могла пойти против воли члена семьи, поскольку он многим пожертвовал ради ее карьеры, в том числе и единственным жильем.

Однако в итоге работа довела знаменитость до нервного срыва. Это произошло после того, как Нюше пришлось отработать семь сольных концертов подряд.

«После седьмого я чувствовала себя как загнанная лошадь. Полное опустошение, физическое и моральное… Закрылась в ванной и разрыдалась», — пожаловалась звезда поп-сцены.

Со временем певица научилась отстаивать свои интересы и отдавать время не только работе. Сейчас артистка воспитывает дочь и растит сына, который родился совсем недавно.

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Все новости / Шоу-бизнес / Непрерывная работа чуть не довела Нюшу до депрессии
нюша певица знаменитости
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