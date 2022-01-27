Газета The Times увидела риски мирового масштаба в подорожании газа

Лондон, 27 января. «Опустошительное воздействие» может быть оказано на ценники удобрений, а также на урожай по всему миру из-за энергетического кризиса, пишет британская газета The Times.

Если европейский рынок окажется без поставок природного газа из России, то от этого способна пострадать вся глобальная экономика, пишет журналист издания из Соединенного Королевства Роджер Бойес.

Как считает автор статьи в The Times, прекращение экспорта российского газа в Европейский союз приведет в условиях глобализации к масштабному голоду, а люди начнут лишаться самых основных продуктов питания.

Корреспондент поясняет, что природный газ крайне важен в производственных процессах, связанных с созданием азотных удобрений, мочевины, а также аммиачной селитры. Также Бойес указывает, что последние шесть месяцев сельскохозяйственники во всем мире пытаются научиться работать в условиях дефицита удобрений.

«Будучи не в состоянии должным образом удобрить свои поля, а также получить кредиты, которые позволили бы им протянуть до сбора урожая, они предупреждают, что урожаи в этом году будут низкие», — говорит эксперт.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов ранее представил свою позицию по поводу того, почему Великобритания так переживает, что Россия заморозит экспорт голубого топлива в Европу.