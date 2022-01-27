Политолог Мухин указал, каким простым ходом Россия может «сломать» игру США

Москва, 27 января. Полученный Россией ответ от США по гарантиям безопасности является частью большой американской политической игры, которую Москва может сломать. Такое мнение высказал известный политолог Алексей Мухин.

Несмотря на то, что официально документ опубликовал не был, эксперт предполагает, что РФ получила отрицательный ответ от Запада практически по всем пунктам. Тем не менее, как считает Мухин, в этой ситуации можно тоже найти свои плюсы.

«Как уже сказал Ян Столтенберг, никаких сюрпризов для западных партнеров со стороны США и НАТО не предвидится. Это значит, что отказ произошел практически по всем пунктам. Но "нет" — это тоже ответ, это тоже определенность. Россия разворачивается и идет делать то, что она должна делать для обеспечения собственной безопасности», — заявил политолог в интервью радио «Sputnik на русском».

Аналитик отмечает, что полученный в письменной форме ответ в любом случае станет документальным подтверждением того, что именно США, а не Россия отказались обговаривать условия общемировой безопасности.

«На этот раз у нас есть юридическое обоснование тому, что Россия предлагала предпринять совместные усилия по достижению коллективной безопасности, но страны Запада решили проигнорировать это предложение. Причем это теперь закреплено на бумаге. Это как раз то, чего Запад так не хочет, поэтому они и попросили не публиковать этот ответ», — объяснил эксперт.

ФБА «Экономика сегодня» /

Мухин обращает внимание на то, что США специально настаивают на том, чтобы Россия не предавала публичной огласке присланный ими ответ, потому что тогда у Вашингтона будут и дальше развязаны руки. Однако, как подчеркивает политолог, именно это и должна сделать Москва, чтобы сломать американскую игру.

«Я думаю, что публикация практически неизбежна в самое ближайшее время. Это очень интересный хитрый ход США, который подразумевает, что как бы ни комментировали документ российские официальные лица, это всегда можно опровергнуть, ссылаясь на имеющуюся неопределенность. И я думаю, что эту игру необходимо ломать публикацией ответа, чтобы всем было понятно, что коллективный Запад просто решил "упереться рогом"», — уверен аналитик.

Политолог Алексей Мухин подчеркивает, что именно публикация ответа позволит России обезопасить себя в дальнейшем от необоснованных обвинений и претензий со стороны стран Запада в военно-политической сфере и лишит США целого ряда преимуществ в дальнейших переговорах.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко ранее раскрыл главный итог переговоров по безопасности между Россией и Соединенными Штатами.