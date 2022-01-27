Кабмин планирует привлечь в климатические проекты до 600 млрд рублей к 2024 году

Москва, 27 января. Россия планирует к 2024 году привлечь в климатические проекты около 600 млрд рублей инвестиций, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании, посвященном инициативам социально-экономического развития страны.

Она уточнила, что основную долю составят «зеленые облигации» на сумму свыше 400 млрд рублей. Вице-премьер также рассказала о планах вовлечь в климатические проекты до 15 млн гектаров земель сельхозназначения и до 29% площади резервных лесов. Все это, по словам Абрамченко, позволит повысить поглощающую способность российских экосистем на 10%.

«Наши действия требуют подтверждения и верификации внутри страны и признания на мировой арене. К 2024 году планируем обеспечить утверждение 78 национальных стандартов в сфере климата. В 2021 году уже утвердили пять. Также к 2024 году будет создана система аккредитации российских верификаторов, которая должна получить международное признание», — добавила вице-премьер.

Экоактивисты ранее вынудили международные нефтедобывающие компании отказаться от разработки месторождений в канадском Альберте. Однако работа по добыче полезных ископаемых будет продолжена в регионе за счет небольших местных компаний. Это связано с тем, что текущие возможности зеленой энергетики не позволяют заменить традиционные источники энергии.