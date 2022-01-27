Бородина показала мраморную ванну с золотым декором

Москва, 27 января. Ведущая скандальной телестройки «Дом-2» Ксения Бородина похвасталась в Instagram роскошной ванной, отделанной белым мрамором с золотыми вставками.

Бородина не раз говорила, что ее загородный дом выполнен в стиле американской классики. В особняке много просторных комнат с высокими потолками, богатая библиотека с коллекцией редких книг и предметов роскоши. Уютная спальня Бородиной соединена с гардеробом и личной ванной.

Prt Scr instagram.com / @borodylia

В Stories появились снимки с Бородиной, которая наслаждается отдыхом в шикарной ванной. Там все продумано до мелочей: мягкое освещение, удобные бортики рядом с золотым краном для хранения косметических средств.

Бородина в прошлом году развелась с бизнесменом Курбаном Омаровым, от которого растит дочь Теону. У телеведущей также есть дочь Мария от предпринимателя Михаила Будагова. Обе девочки сейчас живут с матерью.

Ранее звезда телевидения намекнула, что бывший муж не стремится поддерживать отношения с наследницей. При этом Бородина подчеркнула, что никогда не запрещала Омарову встречаться с Теоной.