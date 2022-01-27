Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 20:58
20:56
Армия
ВСУ ведут радиоэлектронную разведку близ линии разграничения в Донбассе
20:54
Политика
Дипломат Чалый раскрыл ответный шаг России в переговорах с США по безопасности
20:54
Происшествия
Злоумышленники обстреляли пассажирский автобус с людьми в Екатеринбурге
20:53
Армия
Компания «Кронштадт» представила Шойгу первый летный образец «Ориона» со спутниковой связью
20:53
Происшествия
Агрессивный волк растерзал домашнего рыжего кота в Ленобласти
20:51
Спорт
Сборная Ирана стала участником чемпионата мира по футболу в Катаре
20:51
Весь мир
Жители Мали получили продовольственные наборы в рамках президентской соцпрограммы
20:50
Весь мир
Армия Иордании ликвидировала 27 наркоторговцев на границе с Сирией
20:49
Политика
Аналитики Sina рассказали об уничтожившем 18 планов Байдена грамотном шаге Путина
20:48
Армия
Минобороны РФ показало бомбовые удары Су-24М и Су-30СМ на учениях под Калининградом
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Бородина показала мраморную ванну с золотым декором

Шоу-бизнес
Бородина показала мраморную ванну с золотым декором
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 27 января. Ведущая скандальной телестройки «Дом-2» Ксения Бородина похвасталась в Instagram роскошной ванной, отделанной белым мрамором с золотыми вставками.

Бородина не раз говорила, что ее загородный дом выполнен в стиле американской классики. В особняке много просторных комнат с высокими потолками, богатая библиотека с коллекцией редких книг и предметов роскоши. Уютная спальня Бородиной соединена с гардеробом и личной ванной.

Бородина показала мраморную ванну с золотым декором
Prt Scr instagram.com / @borodylia

В Stories появились снимки с Бородиной, которая наслаждается отдыхом в шикарной ванной. Там все продумано до мелочей: мягкое освещение, удобные бортики рядом с золотым краном для хранения косметических средств.

Бородина в прошлом году развелась с бизнесменом Курбаном Омаровым, от которого растит дочь Теону. У телеведущей также есть дочь Мария от предпринимателя Михаила Будагова. Обе девочки сейчас живут с матерью.

Ранее звезда телевидения намекнула, что бывший муж не стремится поддерживать отношения с наследницей. При этом Бородина подчеркнула, что никогда не запрещала Омарову встречаться с Теоной.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Бородина показала мраморную ванну с золотым декором
бородина интерьер телеведущая
Комментировать