Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 20:58
20:56
Армия
ВСУ ведут радиоэлектронную разведку близ линии разграничения в Донбассе
20:54
Политика
Дипломат Чалый раскрыл ответный шаг России в переговорах с США по безопасности
20:54
Происшествия
Злоумышленники обстреляли пассажирский автобус с людьми в Екатеринбурге
20:53
Армия
Компания «Кронштадт» представила Шойгу первый летный образец «Ориона» со спутниковой связью
20:53
Происшествия
Агрессивный волк растерзал домашнего рыжего кота в Ленобласти
20:51
Спорт
Сборная Ирана стала участником чемпионата мира по футболу в Катаре
20:51
Весь мир
Жители Мали получили продовольственные наборы в рамках президентской соцпрограммы
20:50
Весь мир
Армия Иордании ликвидировала 27 наркоторговцев на границе с Сирией
20:49
Политика
Аналитики Sina рассказали об уничтожившем 18 планов Байдена грамотном шаге Путина
20:48
Армия
Минобороны РФ показало бомбовые удары Су-24М и Су-30СМ на учениях под Калининградом
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Путин призвал передать будущим поколениям правду о Второй мировой войне

Общество
Путин призвал передать будущим поколениям правду о Второй мировой войне
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 27 января. Долг каждого человека заключается в том, чтобы передать следующим поколениям правду о Второй мировой войне. Об этом сказал президент России Владимир Путин.

Глава государства выразил признательность организаторам вечера «Хранитель памяти». Обращение Путина опубликовано на сайте Кремля. Оно приурочено к Международному дню памяти жертв Холокоста.

«Наш долг — сохранить и передать грядущим поколениям правду о событиях Второй мировой войны, как общее бесценное достояние беречь и защищать ее подлинных героев, пресекать попытки оправдать чудовищные злодеяния нацистских преступников и их пособников и всегда помнить, какими катастрофическими, ужасающими последствиями может обернуться потакание национализму, агрессии, расизму, антисемитизму и русофобии», — написал президент в обращении.

Владимир Путин также посетил Санкт-Петербург 27 января, в годовщину полного снятия блокады Ленинграда. Он возложил цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Путин призвал передать будущим поколениям правду о Второй мировой войне
путин холокост война
Комментировать