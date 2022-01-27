Путин призвал передать будущим поколениям правду о Второй мировой войне

Москва, 27 января. Долг каждого человека заключается в том, чтобы передать следующим поколениям правду о Второй мировой войне. Об этом сказал президент России Владимир Путин.

Глава государства выразил признательность организаторам вечера «Хранитель памяти». Обращение Путина опубликовано на сайте Кремля. Оно приурочено к Международному дню памяти жертв Холокоста.

«Наш долг — сохранить и передать грядущим поколениям правду о событиях Второй мировой войны, как общее бесценное достояние беречь и защищать ее подлинных героев, пресекать попытки оправдать чудовищные злодеяния нацистских преступников и их пособников и всегда помнить, какими катастрофическими, ужасающими последствиями может обернуться потакание национализму, агрессии, расизму, антисемитизму и русофобии», — написал президент в обращении.

Владимир Путин также посетил Санкт-Петербург 27 января, в годовщину полного снятия блокады Ленинграда. Он возложил цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище.