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Вышел финальный трейлер экранизации Uncharted с Томом Холландом

  /   Обновлено: 27 января 2022 19:51
Общество
Вышел финальный трейлер экранизации Uncharted с Томом Холландом
Prt Scr youtube.com  /  Sony Pictures Entertainment

Лос-Анджелес, 27 января. Студия Sony представила финальный трейлер экранизации культовой игры Uncharted с Томом Холландом в главной роли. Видео демонстрирует некоторые экшен-сцены из грядущей ленты.

Ролик, предвосхищающий премьеру фильма «Анчартед: На картах не значится», появился на YouTube-канале Sony Pictures. В финальном трейлере можно увидеть не только Холланда, сыгравшего в экранизации Нейтана Дрейка, но и Марка Уолберга. Последний воплотил на экране Виктора Салливана по прозвищу Салли. Кроме того, на видео показали Антонио Бандераса.

Экранизация Uncharted расскажет историю о путешествии Дрейка и Салливана с целью отыскать сокровища. Вместе герои приоткроют завесу над одной из главных тайн истории и попытаются разгадать загадку исчезновения брата главного героя. Премьера фильма в России и в мире намечена на 10 февраля.

Ранее студия Sony показала фрагмент кинокартины «Анчартед: На картах не значится». Отрывок демонстрирует поклонникам игры сцену с Дрейком в самолете.

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трейлер sony uncharted
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