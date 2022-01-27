Вышел финальный трейлер экранизации Uncharted с Томом Холландом

Лос-Анджелес, 27 января. Студия Sony представила финальный трейлер экранизации культовой игры Uncharted с Томом Холландом в главной роли. Видео демонстрирует некоторые экшен-сцены из грядущей ленты.

Ролик, предвосхищающий премьеру фильма «Анчартед: На картах не значится», появился на YouTube-канале Sony Pictures. В финальном трейлере можно увидеть не только Холланда, сыгравшего в экранизации Нейтана Дрейка, но и Марка Уолберга. Последний воплотил на экране Виктора Салливана по прозвищу Салли. Кроме того, на видео показали Антонио Бандераса.

Экранизация Uncharted расскажет историю о путешествии Дрейка и Салливана с целью отыскать сокровища. Вместе герои приоткроют завесу над одной из главных тайн истории и попытаются разгадать загадку исчезновения брата главного героя. Премьера фильма в России и в мире намечена на 10 февраля.

Ранее студия Sony показала фрагмент кинокартины «Анчартед: На картах не значится». Отрывок демонстрирует поклонникам игры сцену с Дрейком в самолете.