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Пресс-секретарь президента Украины Никифоров обозначил темы переговоров Зеленского с Байденом

Политика
Пресс-секретарь президента Украины Никифоров обозначил темы переговоров Зеленского с Байденом
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 27 января. Лидеры Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден проведут телефонные переговоры, в рамках которых поднимут на обсуждение вопросы безопасности и энергетики. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

Разговор украинского и американского глав состоится в четверг, 27 января. Помимо тем безопасности и энергетики, президенты обсудят вопросы мирного процесса, оборонного взаимодействия и макрофинансовой поддержки.

«Он [разговор] будет логическим продолжением тесного сотрудничества, согласованием действий и подтверждением поддержки Украины ее надежным партнером. Можно ожидать, что лидеры затронут вопросы мирного процесса, безопасности, в частности энергетического, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки, антиолигархической реформы. Впрочем, перечень тем не является исчерпывающим», —пишет Никифоров в Facebook.

Отметим, что телефонная беседа между президентами будет проходить в январе во второй раз.

Ранее замглавреда издания «Страна.ua» Максим Минин заявил, что лидер США Байден относится к Зеленскому пренебрежительно. Об этом говорит неудобное для украинского президента время телефонного разговора с Байденом.

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зеленский байден темы разговор
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