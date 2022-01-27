Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 20:57
20:54
Политика
Дипломат Чалый раскрыл ответный шаг России в переговорах с США по безопасности
20:54
Происшествия
Злоумышленники обстреляли пассажирский автобус с людьми в Екатеринбурге
20:53
Армия
Компания «Кронштадт» представила Шойгу первый летный образец «Ориона» со спутниковой связью
20:53
Происшествия
Агрессивный волк растерзал домашнего рыжего кота в Ленобласти
20:51
Спорт
Сборная Ирана стала участником чемпионата мира по футболу в Катаре
20:51
Весь мир
Жители Мали получили продовольственные наборы в рамках президентской соцпрограммы
20:50
Весь мир
Армия Иордании ликвидировала 27 наркоторговцев на границе с Сирией
20:49
Политика
Аналитики Sina рассказали об уничтожившем 18 планов Байдена грамотном шаге Путина
20:48
Армия
Минобороны РФ показало бомбовые удары Су-24М и Су-30СМ на учениях под Калининградом
20:48
Весь мир
Малийцы поддержали жителей Буркина-Фасо в противостоянии давлению со стороны Франции
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Читатели Daily Express посмеялись над статьей о «вторжении Путина в Россию»

  /   Обновлено: 27 января 2022 19:49
Политика
Читатели Daily Express посмеялись над статьей о «вторжении Путина в Россию»
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Лондон, 27 января. Западные СМИ потеряли сюжетную нить, говоря о планах президента Владимира Путина по «вторжению в Россию», заявили читатели Daily Express, комментируя опечатку в статье издания.

Статья британской газеты была посвящена выдуманному российскому «вторжению» на Украину. Эксперты рассуждали о возможной эскалации ситуации в стране. Но журналисты выпустили в тираж одну нелепую фразу: «Однако Путин опровергает любые намерения вторжения в Россию».

Комментаторы заметили оплошность Daily Express и ткнули журналистов носом в эту нелепую опечатку.

«Путин отрицает планы вторжения в Россию. Это прямая цитата из текста. Daily Express, вы потеряли сюжетную нить», — отметил читатель.

«При таком развитии событий ни одна из европейских стран не пострадает», — пошутил юзер.

Читатели Daily Express посмеялись над статьей о «вторжении Путина в Россию»
Федеральное агентство новостей /

Пользователи также пришли к выводу, что к обострению ситуации в Европе причастны не представители РФ, а Соединенные Штаты.

«Это не Путин вобьет клин между союзниками по НАТО, как пишет газета. Клин вобьют США, потому что они ущемляют интересы других членов Альянса», — написал комментатор.

Телеведущий Артем Шейнин ранее призвал Европу и Украину вспомнить историю из-за «бучи» США. По его словам, любые конфликты играют на руку Вашингтону.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Читатели Daily Express посмеялись над статьей о «вторжении Путина в Россию»
украина путин британия
Комментировать