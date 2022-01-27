Лондон, 27 января. Западные СМИ потеряли сюжетную нить, говоря о планах президента Владимира Путина по «вторжению в Россию», заявили читатели Daily Express, комментируя опечатку в статье издания.

Статья британской газеты была посвящена выдуманному российскому «вторжению» на Украину. Эксперты рассуждали о возможной эскалации ситуации в стране. Но журналисты выпустили в тираж одну нелепую фразу: «Однако Путин опровергает любые намерения вторжения в Россию».

Комментаторы заметили оплошность Daily Express и ткнули журналистов носом в эту нелепую опечатку.

«Путин отрицает планы вторжения в Россию. Это прямая цитата из текста. Daily Express, вы потеряли сюжетную нить», — отметил читатель. «При таком развитии событий ни одна из европейских стран не пострадает», — пошутил юзер.

Федеральное агентство новостей /

Пользователи также пришли к выводу, что к обострению ситуации в Европе причастны не представители РФ, а Соединенные Штаты.

«Это не Путин вобьет клин между союзниками по НАТО, как пишет газета. Клин вобьют США, потому что они ущемляют интересы других членов Альянса», — написал комментатор.

Телеведущий Артем Шейнин ранее призвал Европу и Украину вспомнить историю из-за «бучи» США. По его словам, любые конфликты играют на руку Вашингтону.