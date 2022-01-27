Шойгу распорядился создать предприятие по обслуживанию беспилотников ВС РФ

Москва, 27 января. Российский министр обороны Сергей Шойгу поручил руководству компании «Кронштадт» создать предприятие по обслуживанию БПЛА, которые используются в ВС РФ.

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу посетил с инспекцией завод компании «Кронштадт» по выпуску крупноразмерных военных беспилотников в подмосковном городе Дубна. Министр обороны РФ распорядился обеспечить качественное техническое обслуживание всех дронов вооруженных сил.

«Должны быть специалисты довольно высокого класса… должно быть предприятие, которое будет осуществлять экспедиционные услуги, там где у нас дислоцируются воинские части, имеющие на вооружении большое количество беспилотников», — разъяснил Шойгу.

Ранее стало известно, что британский министр обороны Бен Уоллес готов в скором будущем приехать в Москву для проведения переговоров с российским коллегой. Главы военных ведомств России и Великобритании не встречались с 2013 года.