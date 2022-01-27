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В Омане фиксируется ежегодный рост числа разводов по инициативе женщин

Весь мир
В Омане фиксируется ежегодный рост числа разводов по инициативе женщин
wikipedia.org  /  Magnus Manske / CC BY-SA 2.0

Маскат, 27 января. В Омане зарегистрировано растущее число расторжений брака по инициативе женщин.

Согласно официальной статистике, в прошлом году было зафиксировано свыше 3,8 тысячи разводов, что на 12% больше, чем в 2020-м. При этом в 67% случаев инициаторами были именно представительницы прекрасного пола. Многие из них, особенно те, кто имеет хорошее образование и работу, требуют равноправия. Таким образом они бросают вызов традиционным ценностям султаната и ставят значимость семейных уз под сомнение.

Как заявила в интервью изданию Al Jazeera одна из жительниц Омана, занимающая должность банковского работника, женщины рассматривают брак как партнерство, где и муж, и жена имеют возможность влиять на свою совместную жизнь. Они не готовы признать семейными отношения, где все условия диктует мужчина, а женщина должна лишь «играть по его правилам». Аналогичную точку зрения выразили многие респонденты.

Вторая опрошенная, бухгалтер в нефтегазовой компании, подчеркнула, что попросту не нуждалась в таких отношениях, где даже для посещения свадьбы друга ей требовалось разрешение мужа. При этом, по ее словам, она зарабатывала намного больше, чем супруг, и не нуждалась в содержании. Зачастую именно этот аспект в традиционных семьях считается одной из главных особенностей и обязанностей мужчины.

Стоит отметить, что система ценностей в Омане меняется довольно стремительно по сравнению с другими странами региона, где о защите прав женщин зачастую не идет даже и речи. Сейчас представительницы слабого пола составляют 62% от общего числа студентов университетов и колледжей, хотя десять лет назад эта цифра едва достигала 40%.

Как заявила одна из консультантов по вопросам брака, семь из десяти ее клиентов — женщины, имеющие хорошее образование и должность. Основной же причиной расторжения брака является неприятие жесткого контроля со стороны главы семейства. Многие мужчины из старших поколений наотрез отказываются признавать равноправие именно на основе исторически сложившихся в стране традиций и считают предоставление права решения женщинам недопустимым.

Тем не менее молодые граждане придерживаются более современных взглядов, заявляя, что даже в рамках оманской культуры и обычаев супруга вполне может иметь равный голос в семье. Как отметил один из опрошенных журналистами мужчин, совместная жизнь не ограничивается документами, общими детьми и жильем.

«Вступая в брак, я бы хотел, чтобы жена была моим партнером, а не просто супругой», — подчеркнул 25-летний оманец.

Такая тенденция в переменах общественного мнения в перспективе может оказать большое влияние на трансформацию культуры султаната. Ранее глава государства Хейсам бин Тарик Аль Саид отмечал, что видит значимость участия молодежи в развитии страны и указывал на важность помощи новых поколений в содействии прогрессу. Он высказал эти мысли в своей речи, приуроченной ко второй годовщине своего правления. 

 

 

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