Экс-сенатор Клинцевич: Российский флаг стал символом освободительного движения в Африке

Появление на улицах столицы Буркина-Фасо российского триколора неудивительно, потому что наш флаг стал символом начала освободительного движения на территории Черного континента. Такое мнение в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей высказал бывший сенатор Франц Клинцевич.

«В Африке началась целая серия военных переворотов, в которых молодые полковники отказываются от французского влияния. Началось все с лидера Мали (Ассими Гоита. — Прим. ФАН), которого уже сейчас можно называть современным Че Геварой. Но чем он хорош? У него профессиональное военное образование, он не старый, решительный, с хорошими амбициями. К тому же, пользуется огромной поддержкой населения. Все формирует его образ Че Гевары. А возможно он станет более известным человеком. Кубинская революция, как мы помним, была связана с поддержкой русских. И здесь мы наблюдаем то же самое: если этот парень получит такую же поддержку, будет прислушиваться к своим советникам, он станет сильнее и даже более авторитетнее, чем Че Гевара, поверьте», — считает известный политик.

Бывший сенатор добавил, что к похожим выводам пришли и противники Гоита в странах коллективного Запада, поэтому Франция и ее союзники будут предпринимать все от них зависящее, чтобы «на корню задушить настрой африканцев на построение суверенных государств».

Федеральное агентство новостей /

«На это будет брошено огромное количество военных и наемников, аффилированных со спецслужбами стран НАТО, которые обучены и хорошо вооружены. Причем я даже не о его жизни беспокоюсь, переживаю за всю революцию. Но уверен, с поддержкой наших специалистов все будет в порядке», — уверен Клинцевич.

Политик сообщил, что произошедший ранее переворот в Мали стал триггером к событиям в Гвинее и Буркина-Фасо. При этом собеседник ФАН считает неудивительным появление российского триколора на улицах Уагадугу практически сразу после отстранения президента от власти.

«Флаг Российской Федерации — это мировой символ свободы и независимости. И коллективному Западу с этим ничего уже не сделать, хоть его агенты влияния будут очень стараться. А вообще, бело-сине-красное полотно стало 20-летним итогом поведения России на международной арене. В Африке понимают, что мы суверенная страна, которая идет свободно по земле и рвет все цепи как может. Поэтому я думаю, что в ближайшее время на континенте с нашим флагом начнутся все революции. При этом абсолютно однозначно — Запад запустит формирование парадигмы того, что русские проводят очередную революцию в новой африканской стране, причем не имея к этому никакого отношения. Это тоже не за горами, уже в этом году», — заключил бывший сенатор.

Федеральное агентство новостей /

Ранее на улицах Буркина-Фасо начали появляться триколор и национальная атрибутика РФ. Жители республики увидели пример успешного сотрудничества с Москвой в лице Мали и ЦАР. Население заинтересовано в том, чтобы повторить опыт соседей, и призывают новые власти пригласить для подготовки местных военных отечественных специалистов, которых западные СМИ часто связывают с «ЧВК Вагнера».