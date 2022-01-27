Нинидзе призналась, что не советуется с Виторганом насчет работы

Москва, 27 января. Актриса и певица Нино Нинидзе поделилась небольшим нюансом отношений с актером Максимом Виторганом. Артистка рассказала, что не просить у возлюбленного советов, касающихся ее работы.

Нинидзе и Виторган не скрывают, что состоят в отношениях, но предпочитают не распространять детали личной жизни. Однако актриса призналась, что не интересуется мнением избранника, если дело касается работы.

«С мамой и Максимом не советуюсь по поводу проектов. У меня нет такого понимания, что надо с кем-то советоваться», — отметила певица в интервью «Вокруг ТВ».

Артистка привела в качестве примера создание новой песни. По словам Нинидзе, она дает близким послушать полностью готовый трек, чтобы никто не мог вмешаться в творческий процесс.

Однако певица все же иногда прислушивается к советам своей матери — актрисы Ии Нинидзе. Правда, возлюбленная Виторгана готова следовать рекомендациям только тогда, когда речь идет о ее сыне от актера Кирилла Плетнева.

«Бабушка растворилась во внуке, дышит им. И плачет вместе с ним, и радуется. Я говорю им: «Вы спорите так, будто одноклассники»», — поделилась Нинидзе.

У Максима Виторгана тоже есть сын от предыдущих отношений — ребенка родила от актера его бывшая жена, журналистка Ксения Собчак. Ранее артист показал милое фото с мальчиком.