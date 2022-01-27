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Астрологи составили топ-3 самых коварных женщин по знаку зодиака

Общество
Астрологи составили топ-3 самых коварных женщин по знаку зодиака
pixabay.com  /  Adina Voicu

Москва, 27 января. Женщины бывают не менее жестокими, чем мужчины. А хитрость и изворотливость делает их вдвойне опасными противниками.

Женщина-Овен на первый взгляд сама жизнерадостность. Она мила и приятна в общении. Но в мгновение ока она может превратиться в настоящего тирана. Рожденные под этим созвездием дамы циничны, упрямы и вспыльчивы. Они выходят из себя по любой мелочи, в состояние неконтролируемой ярости их может привести отступление от задуманного плана. Вспышки гнева случаются, когда женщина-Овен взваливает на себя слишком много обязанностей. Мужчины могут попробовать сгладить острые углы и предложить альтернативу.

Женщина-Рак внешне женственная и нежная, однако при любом неверном слове или движении она может вспыхнуть как спичка. Представительницы этого знака вспыльчивы и обидчивы. Однако при всей своей мстительности Раки вряд ли задумают что-то коварное. Справиться с женщиной-Раком сможет только истинно любящий мужчина.

Астрологи составили топ-3 самых коварных женщин по знаку зодиака
pixabay.com /

Женщина-Скорпион опасна, так как знает слабые места противника и может ударить по больному. Они притягивают и отталкивают одновременно. В качестве врага Скорпионы беспощадны и никогда не отступают.

Менталист, маг и пророк Вольф Мессинг много лет назад предсказал, среди каких знаков зодиака встречаются безжалостные личности, способные на любые злодеяния. Самые жестокие и безжалостные преступники рождаются в созвездии Рака, считал Мессинг.

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