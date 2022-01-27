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Политолог Ищенко: позиция США в диалоге с Россией объясняется двумя слабостями

Политика
Политолог Ищенко: позиция США в диалоге с Россией объясняется двумя слабостями
Новостное агентство «Харьков».  /  Герман Парло

Москва, 27 января. Мотивация Вашингтона не публиковать ответ на российские предложения по гарантиям безопасности основана на желании выиграть время. Так считает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

По словам американского госсекретаря Энтони Блинкена, США готовы к диалогу с Россией и предложили РФ «серьезный дипломатический путь вперед». Конечно, если российские представители разделят его с Соединенными Штатами.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг при этом уточнил, что не намерен отказываться от расширения НАТО на восток и политики «открытых дверей». Иными словами, позиции по гарантиям безопасности у стран противоположные.

«Содержание ответов понятно, Столтенберг и Блинкен рассказали, что российские озабоченности их не волнуют, у них есть свои собственные. Они хотели бы, чтобы Россия быстро занялась решением их проблем. Переговоры так и начинаются: «Мы вас в упор не видим, сделайте то, что мы хотим». Потом можно годами искать точки соприкосновения», — считает Ищенко.

Сейчас США не могут похвастаться коллективной поддержкой НАТО в вопросе безопасности. По словам эксперта, ФРГ заявила о наличии национальных интересов, Франция не разделяет политику США. Дополнительное время США также необходимо для разрешения конфликта с КНР. Эти два слабых места делают позицию Штатов в переговорах с РФ уязвимой и еще больше накаляют ситуацию между Россией и США.

Ранее зампредседателя СБ Дмитрий Медведев заявил об обязательном характере документа по гарантиям безопасности. Он направлен на ликвидацию реальных угроз.

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Все новости / Политика / Политолог Ищенко: позиция США в диалоге с Россией объясняется двумя слабостями
россия сша ищенко
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