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Звездный психолог Тлиашинова рассказала о помощи Филиппу Киркорову

Шоу-бизнес
Звездный психолог Тлиашинова рассказала о помощи Филиппу Киркорову
instagram.com  /  @fkirkorov

Москва, 27 января. Народный артист России Филипп Киркоров является клиентом психолога Инны Тлиашиновой. Специалист заявила, что поп-король обращался к ней с вопросами, когда не знал, какой сделать выбор в той или иной ситуации.

По оценке Тлиашиновой, у Киркорова обычно не бывает психологических проблем. Это связано с его редкой «подсознательной конфигурацией», при которой артист чувствует себя царем, лидером и «номер один».

«Такие люди приходят не с проблемами, а когда у них есть вопросы, когда человек в тупике. Я думаю, что не я эксперт для Филиппа, а он для меня. Он дает мне советы житейские, психологические. Для меня этот человек — легенда», — поделилась психолог эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

У Тлиашиновой довольно близкие отношения с Киркоровым — они общаются не только как психолог и клиент. По ее словам, исполнитель хита «Зайка моя» выбрал ее сердцем и приблизил к себе. Звездный эксперт также поддерживает хорошие отношения с журналистками Ксенией Собчак и Тиной Канделаки, певицей Ольгой Бузовой.

Ранее сообщалось, что Тлиашинова пыталась помочь находящейся в коме певице Марине Максимовой (МакSим). Она несколько дней подряд делала для артистки закрытый разбор дома.

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Все новости / Шоу-бизнес / Звездный психолог Тлиашинова рассказала о помощи Филиппу Киркорову
киркоров певец психолог
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