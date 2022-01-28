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Провал переговоров с США позволит России перейти к более кардинальному ответу
Политика
Провал переговоров с США позволит России перейти к более кардинальному ответу
Федеральное агентство новостей  / 

Соединенные Штаты должны снизить уровень накала и начать конструктивные переговоры с Российской Федерацией, иначе Вашингтон может пожалеть о своих действиях. Такой точки зрения придерживается депутат Госдумы, председатель комитета ГД по контролю, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Морозов.

Сегодня американские власти обеспокоены тем, что предпримет Россия в ответ на фактический срыв переговоров по безопасности в Европе, указал народный избранник. Политик также отметил, что провал переговоров с США позволит РФ перейти к более кардинальному ответу.

«У меня есть уверенность, что американцы всерьез обеспокоены ответом на вопрос: «А что в ответ сделает Россия?». Я не военный эксперт, но могу утверждать, что если мы не договоримся, то уровень военной опасности для стран НАТО и США возрастет. Если они этого ищут, то они получат такой ответ. Сегодня военно-стратегические возможности России кардинально изменились, наша рука стала намного длиннее и быстрее. Наша стратегическая рука, которая обеспечивает нашу безопасность», — пояснил он в эфире ток-шоу «60 минут».

Провал переговоров с США позволит РФ перейти к более кардинальному ответу
council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Обратил политик внимание и на заявления министра иностранных дел Сергея Лаврова, который напомнил Западу о том, что они не соблюдает ни Стамбульскую, ни Астанинскую декларации, где закреплен следующий принцип: нельзя укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Морозов призвал Запад одуматься.  

«Все сигналы, которые мы сегодня направляем Западу, как раз и говорят о следующем: «Одумайтесь». Вернитесь к тому, что вы сами пообещали в Астане и Стамбуле. Вернитесь к этим разговорам, поскольку этого не произойдет, то уровень вашей безопасности понизится», — резюмировал Олег Морозов.

Соединенные Штаты Америки уже теряют свои прежние позиции и больше не являются мировым гегемоном. Об этом рассказал декан Высшей школы (факультета) телевидения МГУ Виталий Третьяков.

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