Немецкие пользователи Twitter назвали санкции против «СП-2» выстрелом себе в колено

Берлин, 27 января. Энергия газопровода «Северный поток — 2» может стать для Германии жизненно необходимой. К такому выводу пришли немецкие пользователи социальной сети Twitter, комментируя возможное введение санкций против трубопровода.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербек до этого заявила, что Берлин начал разработку мощного пакета антироссийских ограничений. По словам главы МИД, немецкое правительство внедрит санкции в случае проявления «российской агрессии». Меры могут коснуться и «Северного потока — 2».

«Правильно, цены на энергию еще недостаточно высоки! Газовый кризис еще не в самом разгаре!» — написал один из комментаторов. «Лучший способ прострелить себе колено», — отметил еще один немец.

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Пользователи Twitter сошлись во мнении, что глупо вводить ограничения против газопровода, энергия которого может стать для Германии жизненно необходимой.

«Мы снова учимся молиться. Господи, прости ее, ибо не ведает она, что творит», — заключили юзеры, критикуя заявление Бербок.

Британские читатели Daily Mail ранее призвали США не мешать запуску «Северного потока — 2». По словам комментаторов, американский президент Джо Байден не имеет права влиять на энергетическую сделку России и Европы.