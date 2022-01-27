Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 20:56
20:56
Армия
ВСУ ведут радиоэлектронную разведку близ линии разграничения в Донбассе
20:54
Политика
Дипломат Чалый раскрыл ответный шаг России в переговорах с США по безопасности
20:54
Происшествия
Злоумышленники обстреляли пассажирский автобус с людьми в Екатеринбурге
20:53
Армия
Компания «Кронштадт» представила Шойгу первый летный образец «Ориона» со спутниковой связью
20:53
Происшествия
Агрессивный волк растерзал домашнего рыжего кота в Ленобласти
20:51
Спорт
Сборная Ирана стала участником чемпионата мира по футболу в Катаре
20:51
Весь мир
Жители Мали получили продовольственные наборы в рамках президентской соцпрограммы
20:50
Весь мир
Армия Иордании ликвидировала 27 наркоторговцев на границе с Сирией
20:49
Политика
Аналитики Sina рассказали об уничтожившем 18 планов Байдена грамотном шаге Путина
20:48
Армия
Минобороны РФ показало бомбовые удары Су-24М и Су-30СМ на учениях под Калининградом
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Немецкие пользователи Twitter назвали санкции против «СП-2» выстрелом себе в колено

Политика
Немецкие пользователи Twitter назвали санкции против «СП-2» выстрелом себе в колено
Федеральное агентство новостей

Берлин, 27 января. Энергия газопровода «Северный поток — 2» может стать для Германии жизненно необходимой. К такому выводу пришли немецкие пользователи социальной сети Twitter, комментируя возможное введение санкций против трубопровода.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербек до этого заявила, что Берлин начал разработку мощного пакета антироссийских ограничений. По словам главы МИД, немецкое правительство внедрит санкции в случае проявления «российской агрессии». Меры могут коснуться и «Северного потока — 2».

«Правильно, цены на энергию еще недостаточно высоки! Газовый кризис еще не в самом разгаре!» — написал один из комментаторов.

«Лучший способ прострелить себе колено», — отметил еще один немец.

Немецкие пользователи Twitter назвали санкции против «СП-2» выстрелом себе в колено
pixabay.com / PD

Пользователи Twitter сошлись во мнении, что глупо вводить ограничения против газопровода, энергия которого может стать для Германии жизненно необходимой.

«Мы снова учимся молиться. Господи, прости ее, ибо не ведает она, что творит», — заключили юзеры, критикуя заявление Бербок.

Британские читатели Daily Mail ранее призвали США не мешать запуску «Северного потока — 2». По словам комментаторов, американский президент Джо Байден не имеет права влиять на энергетическую сделку России и Европы.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Немецкие пользователи Twitter назвали санкции против «СП-2» выстрелом себе в колено
санкции германия северный поток
Комментировать