В Литве считают, что к заявлениям их президента не стоит относиться серьезно

Не стоит серьезно воспринимать то, что говорят президенты стран Прибалтики. Они редко принимают самостоятельные решения и транслируют то, что им передают из США. Такую позицию в беседе с ФАН высказал литовский политик Вячеслав Титов.

Накануне президент Литвы Гитанас Науседа призвал НАТО не угрожать России из-за Украины:

«Заботиться о безопасности региона — сегодня это не обязательно делать, бряцая оружием. Я думаю, что должны говорить дипломаты, говорить очень четко, единодушно, говорить понятно».

При этом месяц назад он призывал НАТО усилить военный потенциал у границ России, а на днях намекал, что Вильнюс отправит на Украину литовский контингент.

Бывший член Клайпедского городского совета Вячеслав Титов заявил, что давно привык к лицемерию властей стран Европы и чиновников из Литвы. По его убеждению, в кабинете президента Гитанаса Науседы люди говорят одно, замышляют другое, а делают третье.

«Высказывание господина Науседы странное, оно идет вразрез всему, что он говорил совсем недавно. Целых восемь лет литовские дипломаты ничего не сделали, чтобы принудить Киев выполнять минские договоренности. Литва, как и остальные прибалтийские республики, подливали масло в огонь и поставляли оружие на Украину. Я всецело поддерживаю мысль, что международная дипломатия и мир должны восторжествовать. Но я не верю словам литовских государственных политиков», — высказал мнение эксперт.

Собеседник ФАН уточнил, что дипломаты должны не только говорить. Страны, от которых они делают заявления, должны выполнять взятые на себя обязательства. Он выразил мнение, что изменение риторики Науседы не свидетельствует о его попытке наладить контакт с Москвой, так как на сегодняшний день руководители Вильнюса несамостоятельны в своей внешней политике: они поступают так, как им диктует Вашингтон. Титов выразил мнение, что слова Гитанаса Науседы — случайность, их не нужно принимать всерьез.

Ранее ФАН рассказал, что Литва готова вести войну с Россией, но только на территории Украины. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис на заседании в Брюсселе заявил, что на Украине, по его мнению, «будет происходить битва за Европу».