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ЦБ выразил несогласие с концепцией Минфина по регулированию криптовалют

Экономика
ЦБ выразил несогласие с концепцией Минфина по регулированию криптовалют
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 27 января. Банк России ознакомился с разработанной концепцией Минфина по регулированию криптовалют. Некоторые предложения министерства не устроили ЦБ, сообщила пресс-служба регулятора.

Концепция Минфина подразумевает допуск к сделкам с криптовалютой только квалифицированных инвесторов, однако ЦБ считает это невозможным. В Банке России считают введение запрета на использование инфраструктуры РФ для операций с криптовалютами оптимальным вариантом.

«Мы ознакомились с концепцией Минфина. Рассчитываем, что Минфин сможет опубликовать ее для публичного обсуждения в ближайшее время, как мы опубликовали свой консультативный доклад, потому что иначе участники рынка и общественность не имеют возможности оценить предложения Минфина. Мы не согласны с позицией Минфина по ряду пунктов», — говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин ранее попросил Правительство и Центробанк РФ прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить ему об итогах.

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