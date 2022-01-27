«А мы его так любили...»: россияне осудили Андрея Данилко за «прославление Бандеры» со сцены

Российские поклонники раскритиковали в Сети Андрея Данилко за националистические лозунги. Шоумен в образе пышногрудой поп-дивы Верки Сердючки выступил на главной сцене Украины и спел песню про Степана Бандеру. Отмечается, что концерт состоялся в рамках «Дизель-шоу» еще в декабре 2021 года.

На опубликованных кадрах видно, как исполнитель обнимает девочку ― малышка принесла на сцену букет цветов, и, расчувствовавшись, начала петь «патриотическую» украинскую песню. Вскоре подпевать маленькой гостье концерта начал и весь творческий коллектив.

«Батько наш ― Бандера, Україна ― мати, Ми за Україну будем воювати!» ― раскатисто напевал Андрей Данилко.

Prt Scr youtube.com / канал UAportal

Российские поклонники осудили Данилко за заигрывание со сторонниками националистических идей. Некоторые комментаторы предположили, что певец пытается выразить признание действующей украинской власти.

«Неожиданно слышать такое от Данилко»; «Опустился в моих глазах. От Андрея никак не ожидал...»; «Да, это реально позорище, а мы его в России так любили... Как говорила Раневская: "Деньги проешь, а позор останется"»;

Prt Scr youtube.com / канал UAportal

«Надеюсь, этот бестолковый жест не является индикатором смены взглядов Андрея. Он всегда казался здравомыслящим»; «Вот она сущность, наружу выползла», ― возмутились комментаторы в Сети.

Певец не одно десятилетие выступает под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, и даже представлял Украину на мировом песенном конкурсе «Евровидение» в 2007 году. Ранее Данилко объяснил, почему не дает концерты в России. По словам знаменитости, у него есть на это сразу «несколько причин».