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Памятник Коби Брайанту и его дочери установили на месте их гибели

  /   Обновлено: 27 января 2022 19:31
Общество
Памятник Коби Брайанту и его дочери установили на месте их гибели
Global Look Press  /  Burt Harris

Лос-Анджелес, 27 января. Памятник баскетболисту Коби Брайанту, известному под кличкой Черная Мамба, и его дочери Джанне появился в Калифорнии на месте их гибели. Статую открыли во вторую годовщину смерти игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Монумент появился на месте крушения вертолета, в котором погибли Брайант и его 13-летняя дочь. Статуя изображает идущего баскетболиста в форме «Лос-Анджелес Лейкерс». Он играл за этот клуб на протяжении всей своей карьеры.

Рядом с Брайантом идет его дочь, которая тоже одета в спортивную форму. Она несет баскетбольный мяч и с улыбкой смотрит на отца. Черная Мамба обнимает девочку за плечи и тоже улыбается ей. Памятник установили на месте трагедии временно, передает ESPN.

Памятник Коби Брайанту и его дочери установили на месте их гибели
Pr Scr instagram.com / @medina_sculpture

Напомним, Коби Брайант и его дочь разбились во время крушения вертолета в Калифорнии 26 января 2020 года. С ними на борту находились еще семь человек, никто из них не выжил.

Ранее вдова Коби Брайанта подала в суд на округ Лос-Анджелес. Она сделала это из-за местного шерифа, который, по ее словам, плохо охраняет место крушения.

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баскетбол брайант черная мамба
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