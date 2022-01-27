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Трое таджикских пограничников получили ранения в перестрелке на границе с Киргизией

Армия
Трое таджикских пограничников получили ранения в перестрелке на границе с Киргизией
Prt Scr youtube.com  /  Ruptly

Душанбе, 27 января. Перестрелка с киргизскими пограничниками привела к ранению троих таджикских военнослужащих.

О вооруженном столкновении на таджикско-киргизской границе информирует издание Sputnik Таджикистан.

«Трое таджикских военнослужащих ранены, их доставили в центральную клинику города Исфара», — говорится в сообщении.

О перестрелке также проинформировала погранслужба Киргизии. По ее данным, таджикские силовики использовали при ведении огня минометы и гранатометы.

Ранее стало известно об учениях мотострелковых подразделений Центрального военного округа на горном полигоне базы ВС РФ в Таджикистане.

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киргизия перестрелка таджкистан
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