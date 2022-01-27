Политики и деятели культуры призвали жителей Африки выйти на новые митинги в поддержку Мали

Бамако, 27 января. Неравнодушные африканцы должны выйти на новый митинг в поддержку правительства и жителей Мали, пострадавших от санкций ЭКОВАС. Призыв на личной странице в Instagram опубликовал известный рэпер Nitdoff Killah.

«Если вам небезразлична судьба наших братьев, если вас раздражает необоснованное давление, оказываемое в отношении Бамако, приходите и поддержите республику в массовом порядке. Встречаемся в столице после молебна, у обелиска», — написал исполнитель.

Nitdoff Killah опубликовал видеообращение к подписчикам, в котором он, несколько известных общественных деятелей, музыкантов и политиков рассказали о необходимости оказания помощи населению Мали, уже испытывающему проблемы от санкционного давления.

Ранее десятки тысяч жителей республики вышли на антифранцузские демонстрации, самая масштабная из которых состоялась в Бамако. Поводом стали ограничительные меры, введенные Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) с подачи Парижа, пытающегося вернуть утраченное в регионе влияние.

Однако истинная причина негодования Елисейского дворца заключается в появлении сообщений о прибытии в регион группы российских инструкторов, которых западная пресса связывает с «ЧВК Вагнера». Бывшие колонизаторы опасаются, что русские окажутся куда более продуктивными в борьбе с террористическими группировками, нежели французские военные операции «Бархан» или миротворческий контингент ООН (МИНУСМА).

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей выпустила топ неэффективных миссий Организации Объединенных Наций в Африке. Ознакомиться с ним можно по ссылке.