Нидерланды готовят план действий на случай дефицита газа

Амстердам, 27 января. Власти Нидерландов обеспокоены возможными перебоями с поставками газа, поэтому решили разработать план действий на случай, если придется столкнуться с этой проблемой, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Правительство страны устраивает встречи с представителями промышленных ассоциаций, чтобы вместе разработать план действий в условиях нехватки газа. Власти Нидерландов хотят найти возможность снизить последствия такого развития событий до минимальных значений.

Нидерланды получают из России 15% всего потребляемого газа. В основном топливо в страну поступает из Норвегии. Несмотря на это, в Нидерландах опасаются, что перебои с поставками из РФ могут повлиять на работу промышленности, отопление домов и обеспечение электроэнергией.

Королевская семья Нидерландов решила отказаться от использования «золотой кареты» на торжественных мероприятиях, чтобы не акцентировать внимание на колониальном прошлом страны.