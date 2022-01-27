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Нидерланды готовят план действий на случай дефицита газа

  /   Обновлено: 27 января 2022 19:18
Экономика
Нидерланды готовят план действий на случай дефицита газа
Федеральное агентство новостей

Амстердам, 27 января. Власти Нидерландов обеспокоены возможными перебоями с поставками газа, поэтому решили разработать план действий на случай, если придется столкнуться с этой проблемой, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Правительство страны устраивает встречи с представителями промышленных ассоциаций, чтобы вместе разработать план действий в условиях нехватки газа. Власти Нидерландов хотят найти возможность снизить последствия такого развития событий до минимальных значений.

Нидерланды получают из России 15% всего потребляемого газа. В основном топливо в страну поступает из Норвегии. Несмотря на это, в Нидерландах опасаются, что перебои с поставками из РФ могут повлиять на работу промышленности, отопление домов и обеспечение электроэнергией.

Королевская семья Нидерландов решила отказаться от использования «золотой кареты» на торжественных мероприятиях, чтобы не акцентировать внимание на колониальном прошлом страны.

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