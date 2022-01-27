Барнаульские пожарные спасли из задымленного дома 10 человек

Барнаул, 27 января. Десять человек эвакуировали спасатели во время пожара в Барнауле. Площадь возгорания составила всего два квадратных метра, но дым заполонил весь подъезд.

Пожар произошел в одной из квартир на шестом этаже девятиэтажного дома. Сотрудники экстренных служб оперативно приехали на место происшествия.

Спасатели вывели из задымленных помещений десять человек, еще 20 жильцов смогли самостоятельно покинуть опасное здание. Пожарные ликвидировали возгорание на ранней стадии. В результате инцидента жертв и пострадавших нет. Площадь огня составила не более двух квадратных метров.

Тем временем полицейские спасли пожилую женщину при пожаре в жилом доме в Бийске. Силовики не стали дожидаться прибытия бригады скорой помощи и сами доставили пострадавшую в больницу.