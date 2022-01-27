Sputnik перечислил 13 подарков, которые не стоит презентовать мужчине

Баку, 27 января. Некоторые подарки по приметам и поверьям несут несчастья, раздор и разлуку. Следуя мудрым наставлениям предков, не стоит дарить мужчинам эти 13 предметов.
Многие представители сильной половины человечества верят в приметы, стоит это учесть при выборе презента, иначе можно попасть в неловкую ситуацию. Даже несмотря на то, что многие считают эти советы предрассудками и пережитком прошлого. Sputnik Азербайджан собрал все приметы о подарках для мужчин.
Часы. Во многих культурах часы в качестве подарка символизируют скорую разлуку, вплоть до ухода «в мир иной». Китайцы считают, что подаренные часы отсчитывают время человека на земле. Но есть способ нейтрализовать негативную энергетику от такого подарка — нужно попросить несколько монет в качестве «выкупа».
Совместные фотографии. По приметам, такой презент приведет к разлуке тех, кто изображен на снимке.
Тапки и носки. Мужчине нельзя подарки, которые надеваются на ноги, это приведет к уходу человека. В сельской местности тапки в качестве подарка символизируют болезнь.
Книги. Происхождение этой приметы туманно, считается, что подаренная книга приведет к измене.
Носовые платки. Согласно поверью, они несут горести и слезы. Для мужчины, получившего такой подарок, он означает, что женщина его разлюбила.
Мягкие игрушки. Такие презенты вряд ли понравятся представителям сильного пола, даже если речь идет о небольшой зверушке на лобовое стекло машины.
Деньги. Такой подарок мужчина может воспринять как невнимательность со стороны дамы. Деньги в конверте могут посчитать способом «откупиться».
Кактус и колючие растения. Эти растения накапливают негативную энергию. Примета гласит, что подаренный кактус приносит в дом разруху и несчастье.
Ножи и острые предметы. Тоже не лучший подарок, они предвещают ссоры и расставания. Однако мужчине-охотнику такой подарок понравится, только за него нужно попросить символическую плату.
Бритва. Так же, как в случае с ножами, за такой подарок нужно попросить «выкуп», это нейтрализует негативные приметы.
Галстук. Этот предмет гардероба нужно дарить очень адресно, потому что считается, что он привязывает владельца к дарителю.
Цепочка. Примета гласит, что если подаренное украшение порвалось, то это приведет к разрыву отношений с дарителем.
Животные. В этом случае целесообразно прислушиваться не к приметам, а к пожеланиям получателя подарка. Не все готовы принять на себя ответственность за нового члена семьи.
Поправить материальное положение, привлечь в свою жизнь финансы и удачу можно при помощи психологии или следуя приметам. Эксперты составили список из шести способов привлечь в дом деньги.