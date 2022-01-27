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Психолог Тлиашинова вспомнила, как пыталась помочь лежавшей в коме МакSим

Шоу-бизнес
Психолог Тлиашинова вспомнила, как пыталась помочь лежавшей в коме МакSим
instagram.com  /  @maksimartist

Москва, 27 января. Звездный психолог Инна Тлиашинова призналась, что пыталась удаленно оказать помощь певице МакSим. Это происходило, когда артистка находилась в коме.

Исполнительница хита «Нежность» оказалась на грани жизни и смерти прошлым летом. МакSим попала в больницу с тяжелым воспалением легких и впоследствии провела в коме около двух месяцев.

Все это время поклонники сильно переживали за знаменитость. Тлиашинова вспомнила, что почитатели таланта певицы обратились к ней во время одного из прямых эфиров в Instagram. Они просили психолога оказать помощь лежащей без сознания звезде.

Эксперт пояснила, что обычно она пользуется методом разбора, но для его проведения требуется согласие человека. Хотя получить его у МакSим было невозможно, Тлиашинова все же решила попытаться помочь артистке.

«Мы сделали практику, несколько тысяч человек. Мы просто пожелали ей выздоровления. И шесть дней я делала закрытый разбор дома», — рассказала звездный психолог в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

По словам эксперта, она делала добро и не ждала какого-либо ответа. Тлиашинова не знает, осведомлена ли певица о ее помощи, передает «Вечерняя Москва».

Ранее МакSим заподозрили в расставании с бойфрендом. Исполнительница прокомментировала эти слухи и призналась, что не ожидала такой шумихи.

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