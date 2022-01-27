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Парк развлечений по аниме Миядзаки откроют в Японии 1 ноября
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Парк развлечений по аниме Миядзаки откроют в Японии 1 ноября

Общество
Парк развлечений по аниме Миядзаки откроют в Японии 1 ноября
Кадр из мультфильма «Унесенные призраками»  /  Studio Ghibli

Токио, 27 января. Тематический парк студии Ghibli, созданный по мультфильмам режиссера Хаяо Миядзаки, откроют в городе Нагоя — столице японской префектуры Айти.

Посетители смогут побывать в секциях, посвященных аниме «Унесенные призраками», «Возвращение кота» и «Мой сосед Тоторо». Во второй половине 2023 года заработают секции по мультфильмам «Принцесса Мононоке» и «Ведьмина служба доставки», сообщается в Twitter-аккаунте студии Ghibli.

Компания Ghibli была основана в 1985 году мэтром анимации Хаяо Миядзаки. Критики единодушно относят работы режиссера к золотому фонду японского искусства, отмечая их высокий художественный уровень.

Ранее сообщалось, что американская стриминговая площадка Netflix представила второй сезон аниме-сериала «DOTA: Кровь дракона». Всего доступно восемь эпизодов по 25 минут.

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