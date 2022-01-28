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Лента
28 января 12:06
12:06
Ведьма из Москвы Алена Полынь рекомендовала задобрить домового в День колдуньи
12:02
Общество
Ольга Бузова поделилась своим способом правильно загадывать желания
12:00
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Лукашенко заявил о стремлении оппозиции призвать в Белоруссию НАТО
11:58
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Возлюбленная Харламова Ковальчук появилась на публике с молодым актером
11:58
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Лукашенко заявил о важности возвращения Украины в «лоно славянства»
11:57
Весь мир
Во Флориде хотят запретить пропаганду ЛГБТ в школах
11:54
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Спасатели обнаружили тело человека при разборе завалов в сгоревшем в Парголово доме
11:53
Экономика
Лавров: новые антироссийские санкции равносильны разрыву отношений с США и Западом
11:50
Общество
Ясновидящая Кажетта назвала знаки зодиака, на которых отразятся затмения в 2022 году
11:48
Происшествия
Врачи удалили метр кишечника пострадавшей во время расстрела в Днепре
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«Этот день в истории». Что произошло 28 января, праздники, факты, люди

Общество

28 января отмечается Международный день защиты персональных данных. Дату учредили, чтобы напомнить о важности соблюдения цифровой гигиены и повысить уровень виртуальной грамотности пользователей Сети.

В наше время этот праздник особенно важен, ведь кибермошенники постоянно придумывают новые способы обмана, а гражданам становится все сложнее обезопасить свою виртуальную жизнь. Ровно 41 год назад Совет Европы открыл для подписания Конвенцию «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных». Этот документ стал главным инструментом защиты прав человека в этой сфере.

28 января 1725 года скончался первый российский император — Петр Великий. Трагическое событие ознаменовало наступление нового непростого этапа в жизни России, который историки называют эпохой дворцовых переворотов. 

23 года назад в Москве состоялся финал первого международного конкурса красоты «Мисс Содружество». Как прошло это богемное мероприятие, расскажем в новом выпуске проекта «Этот день в истории».

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