«Этот день в истории». Что произошло 28 января, праздники, факты, люди

28 января отмечается Международный день защиты персональных данных. Дату учредили, чтобы напомнить о важности соблюдения цифровой гигиены и повысить уровень виртуальной грамотности пользователей Сети.

В наше время этот праздник особенно важен, ведь кибермошенники постоянно придумывают новые способы обмана, а гражданам становится все сложнее обезопасить свою виртуальную жизнь. Ровно 41 год назад Совет Европы открыл для подписания Конвенцию «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных». Этот документ стал главным инструментом защиты прав человека в этой сфере.

28 января 1725 года скончался первый российский император — Петр Великий. Трагическое событие ознаменовало наступление нового непростого этапа в жизни России, который историки называют эпохой дворцовых переворотов.

23 года назад в Москве состоялся финал первого международного конкурса красоты «Мисс Содружество». Как прошло это богемное мероприятие, расскажем в новом выпуске проекта «Этот день в истории».