Президент Украины Владимир Зеленский рискует повторить судьбу Михаила Саакашвили, который сегодня находится в грузинской тюрьме. К такому выводу пришел бывший депутат Верховной рады, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник.

В четверг, 27 января, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джозеф Байден проведут телефонный разговор. Об этом в Facebook написал пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

«Сегодня на вечер запланирован телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена. Он будет логичным продолжением тесного сотрудничества, согласованием действий и свидетельством поддержки Украины ее надежным партнером», — написал он.

По словам Никифорова, лидеры затронут вопросы мирного процесса, безопасности, в частности энергетического, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки, антиолигархической реформы. Он напомнил, что это будет второй разговор президентов в январе и третий за два месяца.

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В свою очередь украинский политик Владимир Олейник сообщил о том, что данный телефонный звонок неслучайный. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский может получить «отмашку» от главы американского государства Джо Байдена на начало военной операции в Донбассе. Он считает, что если украинский президент рискнет развязать конфликт против Донецкой и Луганской народных республик, то он рискует повторить судьбу экс-главы Грузии Михаила Саакашвили, который находится в тюрьме у себя на родине.

«Отмашка!? Сегодня ориентировочно в 21:00 мск анонсирован телефонный разговор Зеленского и Байдена. Похоже, что будет жевать галстук», — написал Владимир Олейник на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Украина нужна НАТО и США только как фактор нестабильности на юго-западных границах России. Такое мнение ФАН ранее высказал лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин (позывной «Варяг»).