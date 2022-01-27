Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 20:55
20:54
Политика
Дипломат Чалый раскрыл ответный шаг России в переговорах с США по безопасности
20:54
Происшествия
Злоумышленники обстреляли пассажирский автобус с людьми в Екатеринбурге
20:53
Армия
Компания «Кронштадт» представила Шойгу первый летный образец «Ориона» со спутниковой связью
20:53
Происшествия
Агрессивный волк растерзал домашнего рыжего кота в Ленобласти
20:51
Спорт
Сборная Ирана стала участником чемпионата мира по футболу в Катаре
20:51
Весь мир
Жители Мали получили продовольственные наборы в рамках президентской соцпрограммы
20:50
Весь мир
Армия Иордании ликвидировала 27 наркоторговцев на границе с Сирией
20:49
Политика
Аналитики Sina рассказали об уничтожившем 18 планов Байдена грамотном шаге Путина
20:48
Армия
Минобороны РФ показало бомбовые удары Су-24М и Су-30СМ на учениях под Калининградом
20:48
Весь мир
Малийцы поддержали жителей Буркина-Фасо в противостоянии давлению со стороны Франции
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Украинский политик Олейник предрек Зеленскому судьбу Саакашвили
Весь мир
Украинский политик Олейник предрек Зеленскому судьбу Саакашвили
Федеральное агентство новостей  / 

Президент Украины Владимир Зеленский рискует повторить судьбу Михаила Саакашвили, который сегодня находится в грузинской тюрьме. К такому выводу пришел бывший депутат Верховной рады, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник.

В четверг, 27 января, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джозеф Байден проведут телефонный разговор. Об этом в Facebook написал пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

«Сегодня на вечер запланирован телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена. Он будет логичным продолжением тесного сотрудничества, согласованием действий и свидетельством поддержки Украины ее надежным партнером», — написал он.

По словам Никифорова, лидеры затронут вопросы мирного процесса, безопасности, в частности энергетического, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки, антиолигархической реформы. Он напомнил, что это будет второй разговор президентов в январе и третий за два месяца.

Украинский политик Олейник предрек Зеленскому судьбу Саакашвили
president.gov.ua / ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

В свою очередь украинский политик Владимир Олейник сообщил о том, что данный телефонный звонок неслучайный. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский может получить «отмашку» от главы американского государства Джо Байдена на начало военной операции в Донбассе. Он считает, что если украинский президент рискнет развязать конфликт против Донецкой и Луганской народных республик, то он рискует повторить судьбу экс-главы Грузии Михаила Саакашвили, который находится в тюрьме у себя на родине.

«Отмашка!? Сегодня ориентировочно в 21:00 мск анонсирован телефонный разговор Зеленского и Байдена. Похоже, что будет жевать галстук», — написал Владимир Олейник на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Украина нужна НАТО и США только как фактор нестабильности на юго-западных границах России. Такое мнение ФАН ранее высказал лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин (позывной «Варяг»).

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Украинский политик Олейник предрек Зеленскому судьбу Саакашвили
сша украина олейник
Комментировать