Лариса Долина призналась в любви к Алле Пугачевой

Москва, 27 января. Джазовая исполнительница Лариса Долина рассказала об отношениях со своей именитой коллегой по эстраде Аллой Пугачевой. Певица призналась, что восторгается личностью Примадонны.

Долина давно находится в приятельских отношениях с Пугачевой и сейчас радуется за коллегу, которая ведет размеренный образ жизни вне шоу-бизнеса. Примадонна тоже не забывает об исполнительнице и оказывает ей знаки внимания, например, в честь дня рождения.

«Алла не смогла приехать на мой юбилей, но поздравила меня по телефону, прислала потрясающий подарок», — поделилась артистка с подписчиками во время прямого эфира в Instagram.

По словам певицы, это не означает, что они с Пугачевой отдалились друг от друга. Как отметила Долина, сейчас ее выдающаяся коллега очень счастлива. Артистка видит, как Примадонна гордится своими детьми. Джазовая исполнительница выразила восторг Пугачевой и призналась в любви к ней.

«Я ее очень люблю, она потрясающий, отзывчивый человек, много сделавший для меня», — пояснила Долина.

Из слов певицы следует, что Примадонна помогала ей в карьере. Путь к славе давался артистке действительно нелегко. Например, Долина рассказывала, как ей приходилось буквально выживать в Армении практически без заработка.