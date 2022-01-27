СОМБ о подготовке новобранцев армии ЦАР: высокий уровень оборонного потенциала

Банги, 27 января. Командный состав Вооруженных сил ЦАР (FACA) успешно передает знания и опыт новому поколению военных. Силовики демонстрируют высочайший уровень боевой готовности, считают специалисты Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ).

«600 молодых новобранцев национальной армии ЦАР, проходящих обучение в учебном центре Кассаи, начали занятия по стрельбе в рамках программы практических тренировок по ведению боя… Руководство осуществляется инструкторами Штаба армий. Специалисты СОМБ наблюдали за процессом и высоко оценили уровень, на котором оно проводится. Знания, полученные средним командным составом, передаются рядовым солдатам, что повышает боеспособность армии и ее готовность противостоять любым вызовам», — сообщил представитель пресс-службы содружества в эксклюзивном комментарии для ФАН.

Новый этап тренировок стартовал после двух месяцев начальной подготовки. За это время новобранцы познакомились со всеми видами вооружения, имеющимися в распоряжении правительственных сил обороны и безопасности.

Ранее африканский военный эксперт Сильвен Нгема заявлял, что обученная российскими инструкторами национальная армия ЦАР демонстрирует ранее небывалый уровень боевого слаживания, которое буквально вынуждает членов различных группировок добровольно сдаваться властям.