Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 19:16
19:10
Происшествия
Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве бывшего хоккеиста в Казани
19:10
Общество
Барнаульские пожарные спасли из задымленного дома 10 человек
19:08
Происшествия
Суд арестовал сотрудницу нижегородского «Сбербанка» за кражу 26 млн рублей
19:06
Общество
Sputnik перечислил 13 подарков, которые не стоит презентовать мужчине
19:05
Политика
Ультиматум России по безопасности в Восточной Европе обескуражил власти США
19:04
Общество
Главные новости дня: 27 января
19:03
Шоу-бизнес
Психолог Тлиашинова вспомнила, как пыталась помочь лежавшей в коме МакSим
19:02
Экономика
Индексация пенсий и увеличение маткапитала в России с 1 февраля: кому и сколько добавят денег
19:00
Общество
Минздрав России ожидает прибытия инспекции ВОЗ для одобрения «Спутника V» в феврале
18:59
Общество
Парк развлечений по аниме Миядзаки откроют в Японии 1 ноября
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Объем международных резервов РФ обновил исторический максимум

Экономика
Объем международных резервов РФ обновил исторический максимум
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 27 января. Международные резервы России увеличились на 1,4 млрд долларов и составили 639,6 млрд долларов. Такие данные содержатся в материалах Центробанка РФ.

Показатель вырос на 0,2% за счет операций по закупке зарубежной валюты в рамках бюджетного правила, частично скомпенсированных отрицательной переоценкой. Таким образом, уровень международных резервов обновил исторический максимум.

Международные резервы, представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и кабмина. Они состоят из средств в зарубежной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Банк России отметил рекордно низкие покупки валюты физлицами в конце 2021 года. За указанный период россияне приобрели валюту на общую сумму в 189 млн долларов.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Объем международных резервов РФ обновил исторический максимум
банк россии экономика россии международные резервы
Комментировать