Объем международных резервов РФ обновил исторический максимум

Москва, 27 января. Международные резервы России увеличились на 1,4 млрд долларов и составили 639,6 млрд долларов. Такие данные содержатся в материалах Центробанка РФ.

Показатель вырос на 0,2% за счет операций по закупке зарубежной валюты в рамках бюджетного правила, частично скомпенсированных отрицательной переоценкой. Таким образом, уровень международных резервов обновил исторический максимум.

Международные резервы, представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и кабмина. Они состоят из средств в зарубежной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Банк России отметил рекордно низкие покупки валюты физлицами в конце 2021 года. За указанный период россияне приобрели валюту на общую сумму в 189 млн долларов.