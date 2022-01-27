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Волочкова устроила скандал на «Пусть говорят» из-за букета цветов

Шоу-бизнес
Волочкова устроила скандал на «Пусть говорят» из-за букета цветов
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 27 января. Бывшая артистка Большого театра Анастасия Волочкова поскандалила в студии ток-шоу «Пусть говорят». Балерину расстроил тот факт, что ей не подарили цветы.

Новый мужчина балерины Сергей Кузнецов вышел на связь с журналистами и поинтересовался, передали ли Волочковой от него цветы. Возмущенная артистка потребовала отдать ее законный букет.

«Где мои цветы? Зажали цветы! Люди! Ну вроде серьезная студия», — сказала на повышенных тонах Волочкова.

Ведущий Дмитрий Борисов распорядился принести танцовщице презент от Кузнецова. В итоге скандалистка получила букет белых роз. Бывшая артистка Большого театра давно известна своим склочным нравом. Ранее она поругалась с бортпроводниками самолета, летевшего с Мальдивских островов в Москву.

Сотрудники авиакомпании просили артистку надеть медицинскую маску и не снимать ее во время полета. Волочкова долго выясняла отношения с персоналом и записывала все происходящее на видео. Балерина утверждает, что сняла маску, чтобы выпить кофе и томатный сок.

В остальное время она выполняла предписания. В результате инцидента на Волочкову был составлен протокол по административной статье за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности.

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Все новости / Шоу-бизнес / Волочкова устроила скандал на «Пусть говорят» из-за букета цветов
волочкова артистка балерина
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