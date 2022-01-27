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Импортеры алкоголя заявили о повышении цен на фоне нестабильности валютного рынка

Экономика
Импортеры алкоголя заявили о повышении цен на фоне нестабильности валютного рынка
pixabay.com

Москва, 27 января. Поставщики импортной продукции прогнозируют подорожание алкоголя. Колебания на валютном рынке отразятся на розничной торговле, сообщает РБК.

Цены в контрактах на импортный алкоголь зафиксированы в долларах, поэтому любые изменения на валютном рынке сказываются на стоимости продукции.

«На изменения курсов валют цены на импортный алкоголь реагируют практически «моментально», а от изменения цен в оптовых контрактах до изменения розничных цен на полке проходит примерно две недели, — рассказал директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.

По словам основателя и президента Simple Group Максима Каширина, курс валюты не единственный фактор, влияющий на стоимости импортного алкоголя. Он отметил, что подорожание продукции, получаемой от поставщика, и глобальный логистический кризис тоже воздействуют на цены.

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин отметил, что о повышении цен стало известно еще в конце 2021 года. Продукция подорожает из-за роста издержек производителей на фоне пандемии, неурожая и логистики.

Минфин РФ ранее выступил с предложением увеличить минимальную розничную цену на водку и коньяк. Представители ведомства предложили повысить МРЦ на водку до 261 рубля за пол-литра, на коньяк — до 480 рублей.

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алкоголь водка минфин импорт коньяк
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