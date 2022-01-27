Байден 7 февраля примет в Белом доме канцлера Германии Шольца

Вашингтон, 27 января. Президент США Джо Байден проведет встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. Она состоится 7 февраля.

По информации пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, они обсудят дипломатические и другие шаги по урегулированию кризиса на Украине.

«Президент Байден будет рад приветствовать канцлера Германии Олафа Шольца в Белом доме 7 февраля 2022 года», — отметила Псаки в пресс-релизе.

Темами беседы также будут борьба с пандемией коронавируса и глобальным потеплением. Байден и Шольц поговорят об экономическом процветании и международной безопасности.

Президент США 27 января проведет телефонный разговор с лидером Украины Владимиром Зеленским. Они обсудят Россию и работу «нормандского формата».