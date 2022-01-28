Итоги нормандской встречи в Париже не стали прорывом, но мир на Украине будет соблюдаться

Несмотря на то, что, по общему мнению, переговоры по линии Россия — НАТО о проекте Договора о гарантиях безопасности не привели к прорыву во взаимопонимании нашей страны и Запада, все же определенные практические результаты они дали. Хотя бы на уровне продолжения ранее «замороженных» дипломатических процессов. Таких, как встречи в «нормандском формате».
В эту среду в Париже состоялся очередной, первый за два года, разговор «нормандской четверки», по итогам которой представители делегаций Франции, Германии, России и Украины подтвердили готовность и далее работать для реализации пакета Минских соглашений. В официальном коммюнике Елисейского дворца говорится:
«Минские соглашения являются основой для работы в «нормандском формате» и по-прежнему привержены смягчению текущих разногласий в будущей работе».
Сообщается также, за что выступают стороны переговорного процесса:
«За безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, вне зависимости от разногласий по другим вопросам, связанным с выполнением минских договоренностей».
Стоит напомнить, что нормандский формат — это процесс, который вырабатывает общую дорожную карту по соблюдению Минских соглашений. А уже эти соглашения предполагают и мирное разрешение конфликта на востоке Украины, и конституционную реформу этой страны с целью предоставления широкой автономии Луганской и Донецкой областям и много всего другого, что способствовало бы прекращению военных действий Киева против республик Донбасса.
Неоднократно эти договоренности, которые, к слову, в числе прочих подписывал бывший президент Украины Петр Порошенко, подвергались критике со стороны официального Киева. Нынешний глава страны Владимир Зеленский называл их «устаревшими».
Очередная встреча «нормандской четверки» должна была состояться еще 11 ноября прошлого года. Но этого не произошло в силу того, что Россия предложила свой пакет резолютивных документов для подписания по итогам этой встречи. Однако Франция и Германия выступили категорически против ряда пунктов, предложенных нашей страной. Эту дипломатическую переписку в итоге опубликовал МИД РФ. Суть претензий России в том, что, во-первых, неплохо бы уже начать выполнять на практике договоренности, подписанные высокими сторонами еще в 2015 году. А во-вторых — для их реализации нужно, например, чтобы за стол переговоров сели представители ЛНР и ДНР.
Однако из той же переписки выяснилось, что европейские государства желали бы видеть Россию не третей стороной, а одной из сторон конфликта с Украиной. А это не соответствует действительности, а также букве и духу как Минских соглашений, так и нормандских встреч.
В итоге министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отказался от встречи в «нормандском формате», пояснив нежелание России следующим образом:
«Мы хотели бы получить реакцию наших коллег на содержательные предложения, потому что именно содержательная сторона дела имеет приоритет, а не протокольная договоренность — «давайте повидаемся, попозируем перед фотоаппаратами, телекамерами и тем самым пошлем сигнал, что «нормандский формат» работает».
Примерно в это же время в западной прессе стала появляться информация о «стотысячной группировке российских войск», которая находится на границе с Украиной. И, что называется, в воздухе «запахло войной». Хотя понятно, что Россия ни с кем воевать не планировала и не планирует.
В десятых числах января состоялись переговоры уже России и НАТО. И вот, кажется, подоспели первые итоги этих процессов. Которые хотя вновь не несут каких-то прорывов, но все же хотя бы проясняют ситуацию на границе России, народных республик и Украины. В частности, CNN со ссылкой на слова замглавы администрации президента России Дмитрия Козака пишет:
«Договорились о том, что, независимо от разночтений по Минским соглашениям, которые есть между Украиной, представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, перемирие должно соблюдаться безусловно».
Впрочем, сам Козак в своем выступлении по итогам переговоров, длившихся около восьми часов, отметил:
«Сегодня похвастаться нечем: как ни хотелось бы нам, чтобы мы продвинулись вперед, но пока прогресс практически нулевой».
Однако важно понимать, что процесс продолжится в Берлине. А это уже хоть какая-то конструктивная перспектива, а не отказ от дальнейшего процесса в силу его «протокольной бессмысленности». При этом российская сторона в целом каких-то фантастических результатов и не ожидала, о чем заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков:
«Наверное, весьма неплохо, что участники пытаются как-то привести к единому знаменателю свое понимание того, что написано в тексте минского комплекса мер. Хотя это достаточно парадоксальная вещь. Дело в том, что формулировки этого текста — они не витиеватые. Они предельно конкретные, понятные и формулировались так, чтобы не допускать двойного прочтения».
Понятно, что оценка Козака итогов как «почти нулевых» касается краеугольных пунктов Минских соглашений о конституционной реформе на Украине и предоставлении особого статуса народным республикам. На что, понятное дело, Киев очень не хочет идти.
Однако заявления замглавы АП РФ о безусловном соблюдении перемирия все же внушают некоторые надежды хотя бы на то, что истерика о «российских войсках, которые вот-вот нападут на Украину» пойдет на спад. Поскольку в последние дни она дошла до того, что США и Британия начали «эвакуацию» части сотрудников своих посольств в Киеве и членов их семей. Что несколько нервировало и Киев, и даже Брюссель.
Теперь, кажется, хотя бы на какое-то время всем домыслам о «скорой войне» был положен конец. Весьма возможно, что такое смягчение риторики связано и с тем, что Госдепартамент США передал письменный ответ на российский проект Договора о коллективной безопасности.
Французское издание Le Figaro сообщает, что госсекретарь Энтони Блинкен особо отметил обозначенное Вашингтоном в этом ответе желание Белого дома вести дальнейший диалог с Кремлем, что также несколько расширяет коридор дипломатических возможностей и намекает на желание Штатов все же вести разговор не методом передвижения войск НАТО ближе к российским и украинским границам, а куда менее радикальными методами.
Так или иначе, несмотря на скепсис российских дипломатов и Дмитрия Козака, все эти дипломатические процессы не стали «дипломатическим тупиком», о котором ранее писали многочисленные западные и российские СМИ, и поиск компромиссных решений, хотя медленно и трудно, но все же продолжается. Однако нужно понимать, что процесс этот будет очень долгим и сложным. Россия, впрочем, к конструктивному диалогу готова. Вопрос в том, насколько готовы к нему «западные партнеры». И пока, к сожалению, степень этой готовности вызывает большие сомнения.