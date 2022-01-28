Итоги нормандской встречи в Париже не стали прорывом, но мир на Украине будет соблюдаться

Несмотря на то, что, по общему мнению, переговоры по линии Россия — НАТО о проекте Договора о гарантиях безопасности не привели к прорыву во взаимопонимании нашей страны и Запада, все же определенные практические результаты они дали. Хотя бы на уровне продолжения ранее «замороженных» дипломатических процессов. Таких, как встречи в «нормандском формате».

В эту среду в Париже состоялся очередной, первый за два года, разговор «нормандской четверки», по итогам которой представители делегаций Франции, Германии, России и Украины подтвердили готовность и далее работать для реализации пакета Минских соглашений. В официальном коммюнике Елисейского дворца говорится:

«Минские соглашения являются основой для работы в «нормандском формате» и по-прежнему привержены смягчению текущих разногласий в будущей работе».

Сообщается также, за что выступают стороны переговорного процесса:

«За безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, вне зависимости от разногласий по другим вопросам, связанным с выполнением минских договоренностей».

Стоит напомнить, что нормандский формат — это процесс, который вырабатывает общую дорожную карту по соблюдению Минских соглашений. А уже эти соглашения предполагают и мирное разрешение конфликта на востоке Украины, и конституционную реформу этой страны с целью предоставления широкой автономии Луганской и Донецкой областям и много всего другого, что способствовало бы прекращению военных действий Киева против республик Донбасса.

Неоднократно эти договоренности, которые, к слову, в числе прочих подписывал бывший президент Украины Петр Порошенко, подвергались критике со стороны официального Киева. Нынешний глава страны Владимир Зеленский называл их «устаревшими».

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Очередная встреча «нормандской четверки» должна была состояться еще 11 ноября прошлого года. Но этого не произошло в силу того, что Россия предложила свой пакет резолютивных документов для подписания по итогам этой встречи. Однако Франция и Германия выступили категорически против ряда пунктов, предложенных нашей страной. Эту дипломатическую переписку в итоге опубликовал МИД РФ. Суть претензий России в том, что, во-первых, неплохо бы уже начать выполнять на практике договоренности, подписанные высокими сторонами еще в 2015 году. А во-вторых — для их реализации нужно, например, чтобы за стол переговоров сели представители ЛНР и ДНР.

Однако из той же переписки выяснилось, что европейские государства желали бы видеть Россию не третей стороной, а одной из сторон конфликта с Украиной. А это не соответствует действительности, а также букве и духу как Минских соглашений, так и нормандских встреч.

В итоге министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отказался от встречи в «нормандском формате», пояснив нежелание России следующим образом:

«Мы хотели бы получить реакцию наших коллег на содержательные предложения, потому что именно содержательная сторона дела имеет приоритет, а не протокольная договоренность — «давайте повидаемся, попозируем перед фотоаппаратами, телекамерами и тем самым пошлем сигнал, что «нормандский формат» работает».

Примерно в это же время в западной прессе стала появляться информация о «стотысячной группировке российских войск», которая находится на границе с Украиной. И, что называется, в воздухе «запахло войной». Хотя понятно, что Россия ни с кем воевать не планировала и не планирует.

В десятых числах января состоялись переговоры уже России и НАТО. И вот, кажется, подоспели первые итоги этих процессов. Которые хотя вновь не несут каких-то прорывов, но все же хотя бы проясняют ситуацию на границе России, народных республик и Украины. В частности, CNN со ссылкой на слова замглавы администрации президента России Дмитрия Козака пишет:

«Договорились о том, что, независимо от разночтений по Минским соглашениям, которые есть между Украиной, представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, перемирие должно соблюдаться безусловно».

Впрочем, сам Козак в своем выступлении по итогам переговоров, длившихся около восьми часов, отметил:

«Сегодня похвастаться нечем: как ни хотелось бы нам, чтобы мы продвинулись вперед, но пока прогресс практически нулевой».

Однако важно понимать, что процесс продолжится в Берлине. А это уже хоть какая-то конструктивная перспектива, а не отказ от дальнейшего процесса в силу его «протокольной бессмысленности». При этом российская сторона в целом каких-то фантастических результатов и не ожидала, о чем заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков:

«Наверное, весьма неплохо, что участники пытаются как-то привести к единому знаменателю свое понимание того, что написано в тексте минского комплекса мер. Хотя это достаточно парадоксальная вещь. Дело в том, что формулировки этого текста — они не витиеватые. Они предельно конкретные, понятные и формулировались так, чтобы не допускать двойного прочтения».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Понятно, что оценка Козака итогов как «почти нулевых» касается краеугольных пунктов Минских соглашений о конституционной реформе на Украине и предоставлении особого статуса народным республикам. На что, понятное дело, Киев очень не хочет идти.

Однако заявления замглавы АП РФ о безусловном соблюдении перемирия все же внушают некоторые надежды хотя бы на то, что истерика о «российских войсках, которые вот-вот нападут на Украину» пойдет на спад. Поскольку в последние дни она дошла до того, что США и Британия начали «эвакуацию» части сотрудников своих посольств в Киеве и членов их семей. Что несколько нервировало и Киев, и даже Брюссель.

Теперь, кажется, хотя бы на какое-то время всем домыслам о «скорой войне» был положен конец. Весьма возможно, что такое смягчение риторики связано и с тем, что Госдепартамент США передал письменный ответ на российский проект Договора о коллективной безопасности.

Французское издание Le Figaro сообщает, что госсекретарь Энтони Блинкен особо отметил обозначенное Вашингтоном в этом ответе желание Белого дома вести дальнейший диалог с Кремлем, что также несколько расширяет коридор дипломатических возможностей и намекает на желание Штатов все же вести разговор не методом передвижения войск НАТО ближе к российским и украинским границам, а куда менее радикальными методами.

Так или иначе, несмотря на скепсис российских дипломатов и Дмитрия Козака, все эти дипломатические процессы не стали «дипломатическим тупиком», о котором ранее писали многочисленные западные и российские СМИ, и поиск компромиссных решений, хотя медленно и трудно, но все же продолжается. Однако нужно понимать, что процесс этот будет очень долгим и сложным. Россия, впрочем, к конструктивному диалогу готова. Вопрос в том, насколько готовы к нему «западные партнеры». И пока, к сожалению, степень этой готовности вызывает большие сомнения.