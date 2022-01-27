Зеленский и Байден могут провести переговоры 27 января

Киев, 27 января. Украинский президент Владимир Зеленский запланировал переговоры с американским коллегой Джозефом Байденом. Беседа состоится 27 января.

По данным местных СМИ, которые ссылаются на источник в Офисе президента Украины, переговоры пройдут в телефонном режиме. Официальной информации об этом пока нет.

«Да, разговор состоится», — сказал собеседник журналистов.

Предполагается, что беседа начнется в 20:00 по киевскому времени. Лидеры обсудят Россию и работу «нормандского формата».

Ранее Зеленский назвал конструктивной встречу советников лидеров стран «формата» по Донбассу. Он призвал активизировать его деятельность.