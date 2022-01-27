Украинский депутат Дунда предложил «подарить» США несуществующий российский регион

Киев, 27 января. Российская территория Ямало-Ненецкого автономного округа из-за ошибки украинского депутата Верховной рады Олега Дунды стала «краем», после чего политик предложил «подарить» регион США.

Конфуз с украинским парламентарием произошел в эфире телеканала «UA:Первый».

«Владивосток, и Дагестан, и Санкт-Петербург, и… Что там у них еще есть? Ямало-Ненецкий край», – подчеркнул депутат.

Дунда призвал Соединенные Штаты задуматься «о взятии под свой контроль» российских территорий, а также обратился к европейским государствам с предложением по «освоению» перечисленных регионов.

Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» ранее предлагал ограничить избирательные права для украинцев с российскими паспортами. В частности, Дунда высказывался о необходимости Украины иметь «хотя бы одну базу НАТО».

По мнению России, подобные высказывания являются свидетельством превращения страны-соседа в националистическое государство.

Также Москва считает неприемлемой даже мысль о войне между народами Украины и России. Об этом ранее заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.