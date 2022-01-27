Депутат Госдумы Гаврилов: «Нас ждет много изменений в корпоративном законодательстве»

Минэкономразвития обновило госпрограмму «Экономическое развитие и инновационная экономика». Согласно новшествам, уставы акционерных обществ (АО) упростятся, аудит годовой отчетности станет необязательным для непубличных АО, а недобросовестных топ-менеджеров не допустят к управлению. Об этом в беседе с ФАН рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По словам Гаврилова, профильный комитет уже планирует начать работу над законопроектами, которые направлены на реализацию этой программы.

«В течение 2022 года нас ждет много изменений в корпоративном законодательстве. Первое — это поправки в уставы акционерных обществ. Пока законопроект, предполагающий внести изменения в Федеральный закон «Об акционерных обществах», принят только в первом чтении. Согласно ему, будут оптимизированы требования к содержанию уставов АО. Дело в том, что в настоящее время большинство уставов по сути дословно повторяют положение закона. Например, компании в него вносят сведения о правах акционеров, компетенции органов управления и порядке принятия решений, в том числе по тем вопросам, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов», — прокомментировал Гаврилов.

Как объяснил политик, идея законопроекта в том, чтобы позволить компаниям этого не делать. То есть непубличные АО смогут указывать всю эту информацию, например, в акционерном соглашении, сторонами которого являются все акционеры непубличного АО. Однако публичные АО по-прежнему обязаны будут указывать упомянутую выше информацию в своих уставах.

«Ожидается, что этот законопроект будет принят в марте 2022 года и в него включат норму о продлении возможности проведения годовых общих собраний акционеров акционерных обществ в заочном формате», — отметил Гаврилов.

Аудит годовой отчетности станет необязательным

В ноябре прошлого года Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы еще один законопроект об исполнении дорожной карты. Как рассказал политик, документ предусматривает возможность для непубличных акционерных обществ отказаться от проведения обязательного аудита годовой отчетности. Такое исключение будет сделано лишь для некоторых. Во-первых, мера коснется организаций, чьи ценные бумаги не допущены к организованным торгам и которые не являются профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Во-вторых, тех, в состав акционеров которых не входит субъект Российской Федерации или муниципальное образование.

«Данный законопроект будет, скорее всего, принят в первом чтении в феврале-марте 2022 года», — спрогнозировал председатель профильного комитета.

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Страхование риска гражданской ответственности управленцев

Еще один закон, который корпорации ждут с нетерпением, — регулирование страхования риска гражданской ответственности членов органов управления хозяйственных обществ, а также лиц, имеющих возможность определять действия общества в силу должностного положения.

По словам Гаврилова, если закон будет принят, то компании смогут выступать страхователями своих органов управления. При этом такие договоры не будут подпадать под регулирование сделок, в совершении которых есть заинтересованность, отметил он.

Фильтр для недобросовестных топ-менеджеров

Председатель профильного комитета также рассказал, что в планах принятие закона, предусматривающего возможность ограничения вхождения в состав органов управления публичных обществ недобросовестных лиц. Как пояснил Гаврилов, законопроект содержит ряд требований к кандидатам в члены совета директоров, а также на должности исполнительного органа или коллегиального исполнительного органа.

«На эти должности не могут быть назначены или избраны лица, которые были прежде привлечены к уголовной ответственности за неправомерные действия. Будь то действия при банкротстве либо привлечение к субсидиарной ответственности по обязательствам хозяйственного общества, либо при наличии дисквалификации. Естественно, ограничение коснется и руководящих лиц, которых ранее признали виновными в убытках, причиненных организации», — рассказал политик.

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Под руководящей должностью в данном случае понимаются: член совета директоров или наблюдательного совета, единоличный исполнительный орган или его заместитель, член коллегиального исполнительного органа. Даже если человек временно исполнял обязанности по указным должностям, но был признан виновным в убытках, дальнейший путь к руководству для него будет закрыт.

Регулирование оборота казначейских акций

По словам Гаврилова, до сих пор не внесены изменения в порядок приобретения АО так называемых казначейских акций, то есть акций, принадлежащих самому обществу. На текущий момент пока существует только версия законопроекта, которым устанавливается единое регулирование таких акций и определяется порядок приобретения АО казначейских акций на организованных торгах. Также документ предусматривает правила такого приобретения и ограничения для недопущения манипулирования рынком.

«Законопроект еще не внесен в Госдуму. Но учитывая, что сроки реализации дорожной карты скоро подходят к концу, вполне вероятно, это случится в ближайшее время. Также можно предположить, что в 2022 году могут быть приняты изменения, которые позволят передать реестродержателю обязанность по ведению списка участников общества с ограниченной ответственностью и урегулировать вопрос осуществления залогодержателем только права на получение дохода по заложенной ценной бумаге», — подчеркнул Гаврилов.

Личные фонды

Кроме того, Гаврилов отметил, что уже в нынешнем году появятся личные фонды.

«В марте 2022 года вступают в силу изменения в ГК РФ, предполагающие возможность создания новой организационно-правовой формы — личного фонда. Он по сути является аналогом траста, однако имеет свои особенности», — прокомментировал председатель профильного комитета.

пресс-служба Госдумы /

Его особенность в том, что в отличие от уже известного наследственного фонда личный учреждается при жизни. Его еще можно назвать пожизненным фондом. Он может быть учрежден на определенный срок или бессрочно. Ему передается имущество, которое обособляется от имущества лица, учредившего фонд. В идеале это должно способствовать эффективному управлению таким имуществом в соответствии с задачами фонда.

«Однако стоит оговориться, что личный фонд не предполагает возможности учреждения фонда несколькими лицами, то есть использовать эту организационно-правовую форму вместо корпоративных юридических лиц нельзя», — предупредил в заключение Гаврилов.

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