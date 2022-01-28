68 затонувших судов планируют поднять на Дальнем Востоке в 2022 году

Владивосток, 28 января. В рамках проекта «Генеральная уборка» в 2022 году со дна морских акваторий планируется поднять 68 затонувших судов.

В минувшем году подняли и утилизировали 17 судов, в основном на Камчатке и в Магадане, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании по вопросам социально-экономического развития РФ с премьер-министром Михаилом Мишустиным. К 2024 году планируется утилизация 216 судов, мешающих судоходству и рыболовству, сообщает ИА PrimaMedia.

На проект «Генеральная уборка», предусматривающий приведение в порядок и сушу, и дно моря, правительство выделило 20 млрд рублей на три года, из них 4 млрд — на 2022 год.

Судно подлежит подъёму, если оно препятствует судоходству, рыболовству, наносит вред экологии.

Ранее ФАН рассказывал о требовании транспортной прокуратуры очистить реки Прикамья от затонувших судов. По данным ведомства, в Каме, Вишере, Косьве, Чусовой находится порядка 30 таких кораблей.